La Fondation Orange Tunisie inaugure l’AgriLab Medjez el-Bab, son 10ème FabLab Solidaire, en partenariat avec la Jeune Chambre Internationale et l’Ecole Supérieure des Ingénieurs

Communiqué de Presse - Depuis 2012, la Fondation Orange Tunisie s'est engagée à faire du numérique, devenu essentiel, une chance pour tous. Dans le prolongement de cet engagement, le programme des FabLabs Solidaires a été lancé en 2015 pour accompagner les jeunes tunisiens à développer leurs compétences numériques, les aider à saisir les nouvelles opportunités de métiers innovants et les appuyer dans leurs projets technologiques. En effet, ces espaces représentent des lieux d'innovation collaborative et de partage et sont équipés de matériel à la pointe de la technologie, comme la découpeuse laser, la fraiseuse numérique, l'imprimante 3D pour permettre à ces jeunes, qu'ils soient diplômés, non diplômés ou à la recherche d'un emploi, de passer de l'idée de projet à sa conception.









Aujourd'hui, 9 FabLabs Solidaires sont opérationnels sur l'ensemble du territoire tunisien, à la Cité El Khadhra, Lafayette, Orange Digital Center au Lac, au Collège pilote Abou el Kacem Chebbi à Gabès, à la Technopole de Sfax, à la pépinière d'entreprises de Sousse, à la pépinière d'entreprises de Mahdia, à l'Institut Supérieur des Études Technologique de Gafsa ainsi qu'un FabLab Solidaire mobile qui sillonne toute la Tunisie ; tous étant gérés par nos partenaires associatifs, Association Jeunes Science de Tunisie, EL Space, Djagora, Junior Entreprise ENISo et CitESS, pour renforcer davantage et ensemble le soutien apporté aux jeunes à travers le numérique.







Pour le lancement du 10ème FabLab Solidaire, la Fondation Orange Tunisie, consciente de l'importance du secteur agricole dans la région de Béja, a fait le choix d'implanter un espace de fabrication numérique novateur et solidaire, dédié à l'agriculture durable, soit un AgriLab, au sein de l'Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez el-Bab (ESIM) et qui sera géré en partenariat avec la Jeune Chambre Internationale (JCI).







Ce choix commun aux trois partenaires vient directement en soutien la stratgie nationale de le-agriculture, qui vise exploiter les technologies innovantes et les mettre au service du secteur. LAgriLab sera en effet ouvert un large public (tudiants, agriculteurs, jeunes talents) et diffrents partenaires (organismes publics, organisations internationales, syndicats agricoles, associations, institutions acadmiques) du Gouvernorat de Bja mais aussi de toute la Tunisie, afin dtre le centre dinnovation collaborative qui met des solutions technologiques disposition des acteurs de lagriculture durable. Cette dmarche aspire ainsi contribuer moderniser le secteur agricole et renforcer son attractivit auprs des jeunes.



Equip de machines numriques, lAgriLab Medjez el-Bab sera la fois un espace de formations, de fabrication, dexprimentations, de prototypage, de crations, de rencontres et de rseautage, qui simprgnera de lengagement, des comptences, de lexpertise et du savoir-faire de lESIM et de JCI mais aussi de lensemble des parties prenantes ayant la mme vision de dveloppement durable et animes dune volont dinnovation dans le secteur agricole.