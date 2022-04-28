سفير تونس بموسكو: مساع لتنظيم زيارة قريبة للرئيس سعيّد لروسيا


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 21:41 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلن السفير التونسي في موسكو طارق بن سالم أن البعثة الدبلوماسية بالسفارة التونسية تعمل على تنظيم زيارة للرئيس التونسي قيس سعيّد لروسيا في أقرب وقت ممكن.


وقال بن سالم لوكالة "سبوتنيك" الروسية، يوم الخميس، "نحن الآن نعمل على ضمان زيارة الرئيس التونسي لروسيا في أقرب وقت ممكن".

ورجح السفير التونسي أن هذه الزيارة من المحتمل أن تتم بمناسبة مشاركة مرتقبة لرائدة فضاء تونسية في مهمة فضائية ستنطلق من روسيا، إلى محطة الفضاء الدولية، على حد قوله.



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