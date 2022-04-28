بلينكن: لا خيار أمام تونس سوى الحصول على المساعدة من المؤسسات المالية العالمية، لكن ما يجري حاليا يحيد بهم عن ذلك


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 18:01 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجابة عن سؤال يتعلق بالأوضاع في تونس خلال إفادة أمام لجنة برلمانية لمناقشة ميزانية الوزارة لعام 2023 إن تونس كانت من بين قصص النجاح في المنطقة التي قمنا بدعمها ونؤكد اليوم قلقنا من حل البرلمان في خطوة أحادية.


واضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم عملية إصلاح شاملة وشفافة في تونس تضم الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

وشدّد بلينكن على أن أمريكا تضغط لإنهاء استخدام المحاكم العسكرية في محاكمات المدنيين وخاصة المتعلقة بحرية التعبير.


وقال إن المشاركة الضعيفة للتونسيين في الاستشارة الإلكترونية لا تعكس بشكل واضح مسارا شاملا للإصلاح.

Commentaires


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Fathi  (France)  |Jeudi 28 Avril 2022 à 18h 42m |           
هذا وزير خارجية امريكا......يظهر ان تحركه للرجوع للديمقراطية كان بدعم وهمز من خونة ....البلاد .....وان الدعم من طرف المؤسسات المالية الدولية مرتبط بالعودة للمسار الديمقراطي.....جماعة الحملة البهيمية مواصلين في مغالطة الشعب والركوب متاخرا على نضالاته واعتبار 25 جويلية مسار ثوري عوضاعن...نكسة القرن التي كبت سعد تونس واصبحت اضحوكة بعد ان كانت مثلا لعديد البلدان ....من ذلك اسناده جائزة نوبل للسلام.........واليوم التناقضات لا تحصى ولا تعد....تطبيع
تحت حس مس.....منقلب لا يخترم شعبه ويعتبره رعايا.....وهو الفاتق الناطق ورجعنا لحكم جماعة القصر وزبانيته ....واخر ما صرحت به عكاشة ....فضيحة.....فضيحة...ولا ردة فعل من اي طرف ....وهو الدليل على تورط هذه الزبانية في مخطط تحطيم البلاد وافلاسها بعدم الجدية في تامين قوة الشعب الكادح ....وليك ربي يا تونس الخضراء.......



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