بلينكن: لا خيار أمام تونس سوى الحصول على المساعدة من المؤسسات المالية العالمية، لكن ما يجري حاليا يحيد بهم عن ذلك

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجابة عن سؤال يتعلق بالأوضاع في تونس خلال إفادة أمام لجنة برلمانية لمناقشة ميزانية الوزارة لعام 2023 إن تونس كانت من بين قصص النجاح في المنطقة التي قمنا بدعمها ونؤكد اليوم قلقنا من حل البرلمان في خطوة أحادية.واضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم عملية إصلاح شاملة وشفافة في تونس تضم الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.وشدّد بلينكن على أن أمريكا تضغط لإنهاء استخدام المحاكم العسكرية في محاكمات المدنيين وخاصة المتعلقة بحرية التعبير.وقال إن المشاركة الضعيفة للتونسيين في الاستشارة الإلكترونية لا تعكس بشكل واضح مسارا شاملا للإصلاح.