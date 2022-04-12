اكتشاف "أجهزة غير مفككة" بمحطة مترو أنفاق في نيويورك والتحقيق بإطلاق النار باعتباره هجوما إرهابيا

وكالات -

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وأفاد موقع "نيوزويك" بأن الشرطة لا تزال تبحث عن المشتبه به الذي هرب من مكان الحادث وهو يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية اللون.ويعتقد أن المشتبه به من أصول إفريقية ويبلغ طوله حوالي 165 سنتمترا، ووزنه حوالي 80 كلغ، ويعتقد أنه دخل محطة Sunset Park من شارع 36 و4th Avenue، وصعد إلى قطار R المتجه شمالا، حيث وقع إطلاق النار. وبعد ذلك تم تفجير عبوة ناسفة، يحتمل أن تكون قنبلة دخانية.وقال مسؤول شرطة نيويورك إن أعيرة نارية أطلقت وأصابت ما بين 4 و10 أشخاص، مشيرا إلى أن المشتبه به كان يرتدي زيا رسميا وحزاما من هيئة النقل العام بالمدينة (MTA).وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا اتصالا بشأن الدخان في محطة المترو. وعند الوصول عثرت الوحدات على العديد من الجرحى وعدة أجهزة غير منفجرة في الحال".وقال مسؤول في إنفاذ القانون للوكالة إن إدارة شرطة نيويورك لا يمكنها تأكيد تقارير وسائل الإعلام عن وجود عبوات ناسفة فاشلة في مترو أنفاق المدينة حيث وقع إطلاق النار.