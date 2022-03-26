عمر صحابو: سقوط قيس سعيد وارد اذا تمادى في نفس الأخطاء


Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 17:40قراءة: 1 د, 22 ث
      
باب نات - اكد الناشط السياسي عمر صحابو انه انتظر من الرئيس قيس سعيد اصلاحات جذرية و خاصة اخلاقية بعد 25 جويلية لكن بعد مرور 8 اشهر لا وجود لهذه الاصلاحات بل هناك مغالطات و كذب على الشعب و خطابات شعبوية ،، و قال ان قيس سعيد لم يكن يوما مناضلا بل كان مقربا من حزب بن علي لكن لا احد يشك في نظافة يده ووطنيته .

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و لاحظ عمر صحابو انه من غير المعقول تحويل فشل الاستشارة التي دعا لها الى نجاح و لا ان يصور مسؤولية الدولة في فقدان المواد الاساسية الى ما اعتبره احتكار لان قيمة المحجوزات لا تتجاوز 200 الى 300 طن بينما تستهلك تونس بين 7000 و 8000 طن من السميد و الفارينة يوميا ،، كما بين ان الحكومة ماضية قي رفع الدعم وهذه حقيقة لكنها تتتظر العام القادم لتفعيله اثر انتهاء المواعيد الانتخابية.


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و انتقد عمر صحابو التعيينات بالولاءات ملاحظا ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن و فريقها مجموعة من الهواة و لا علاقة لهم بادارة الدولة و استغرب صمت نجلاء بودن التي لم تصارح التونسيين بحقيقة الاوضاع مؤكدا وجود مخاطر جدية لانهيار الدولة و افلاسها .

و قال صحابو ان تونس ليست ملكا لقيس سعيد ليصوغ دستورا بناء على استشارة فاشلة رغم توظيفه لكل امكانيات الدولة بلجنة قانوتية يعينها الرئيس ثم يقع استدعاء الشعب للاستفتاء ، و اضاف انه على رئيس الدولة الا يغتر بنسب استطلاعات الراي لان مزاج الراي العام متقلب .
من ناحية اخرى قدم عمر صحابو مقترحين للخروج من الازمة هما الاعتراف بفشل الاستشارة الشعبية و الاعتذار للشعب التونسي و اطلاق حوار وطني يستثني من ساهموا في العشرية الماضية من اجل اعادة النظر في الرزنامة التي قدمعا قيس سعيد و تكوين حكومة كفاءات وطنية .




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