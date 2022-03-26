عمر صحابو: سقوط قيس سعيد وارد اذا تمادى في نفس الأخطاء

باب نات -

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اكد الناشط السياسي عمر صحابو انه انتظر من الرئيس قيس سعيد اصلاحات جذرية و خاصة اخلاقية بعد 25 جويلية لكن بعد مرور 8 اشهر لا وجود لهذه الاصلاحات بل هناك مغالطات و كذب على الشعب و خطابات شعبوية ،، و قال ان قيس سعيد لم يكن يوما مناضلا بل كان مقربا من حزب بن علي لكن لا احد يشك في نظافة يده ووطنيته .و لاحظ عمر صحابو انه من غير المعقول تحويل فشل الاستشارة التي دعا لها الى نجاح و لا ان يصور مسؤولية الدولة في فقدان المواد الاساسية الى ما اعتبره احتكار لان قيمة المحجوزات لا تتجاوز 200 الى 300 طن بينما تستهلك تونس بين 7000 و 8000 طن من السميد و الفارينة يوميا ،، كما بين ان الحكومة ماضية قي رفع الدعم وهذه حقيقة لكنها تتتظر العام القادم لتفعيله اثر انتهاء المواعيد الانتخابية.و انتقد عمر صحابو التعيينات بالولاءات ملاحظا ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن و فريقها مجموعة من الهواة و لا علاقة لهم بادارة الدولة و استغرب صمت نجلاء بودن التي لم تصارح التونسيين بحقيقة الاوضاع مؤكدا وجود مخاطر جدية لانهيار الدولة و افلاسها .و قال صحابو ان تونس ليست ملكا لقيس سعيد ليصوغ دستورا بناء على استشارة فاشلة رغم توظيفه لكل امكانيات الدولة بلجنة قانوتية يعينها الرئيس ثم يقع استدعاء الشعب للاستفتاء ، و اضاف انه على رئيس الدولة الا يغتر بنسب استطلاعات الراي لان مزاج الراي العام متقلب .من ناحية اخرى قدم عمر صحابو مقترحين للخروج من الازمة هما الاعتراف بفشل الاستشارة الشعبية و الاعتذار للشعب التونسي و اطلاق حوار وطني يستثني من ساهموا في العشرية الماضية من اجل اعادة النظر في الرزنامة التي قدمعا قيس سعيد و تكوين حكومة كفاءات وطنية .