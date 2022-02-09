صافي سعيد: قيس سعيّد لا يؤمن بالديمقراطية ... ونحن ماضون نحو الافلاس في أحسن الأحوال

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 16:35 قراءة: 0 د, 57 ث
      
حذّر النائب بالبرلمان المجمّدة أعماله، صافي سعيد، اليوم من تداعيات الأزمة التي تعيشها تونس حاليا والتي قد تنتهي الى عواقب وخيمة.

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وقال ضيف اذاعة "الجوهرة أف أم": " نحن ماضون نحو الرهنية والافلاس في احس الأحوال"، محذرا من عواقب الوضع الحالي بخضوع تونس مستقبلا للدائنين الاجانب وعلى رأسهم نادي باريس .

كما حذّر من تداعيات المشهد السياسي المتأزم ووضع الاستبداد الذي أصبحت عليه تونس بعد ديمقراطية هشّة، معلقا بالقول ان الرئيس لا يستمع لأي أحد .
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كما شكّك صافي سعيد في نجاح الانتخابات التي اعلنها قيس سعيد ضمن برنامجه في ظل اجواء عدم الثقة. وعلق بالقول إن "قيس سعيّد لا يؤمن بالديمقراطية ".

كما وجّه صافي رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد إعلان الأخير حل المجلس الأعلى للقضاء.
و قال صافي سعيد " القضاء لا يُمس الآن في هذه الحرب التي هي حرب مواقع"، داعيا رئيس الجمهورية للتريث قبل ان "يتولى تحرير القضاء في ظل مناخ سليم".

وحذّر من اضراب طويل محتمل في جميع المحاكم، معلقا بالقول "وقتها سنصبح كلنا في خبر كان".

يذكر أن عددا من المحاكم دخلت في إضراب اليوم الأربعاء احتجاجا على إعلان رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 240815

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 10 Février 2022 à 06h 23m |           
الاصلاح والقطع مع الفساد ضروري جدا جدا ولا شك في ذلك ولا استثناء لاحد مهما كان فردا او جماعة او حزبا او جمعية او رئيسا او زبالا لكن في صلب القانون وكما نص عليه الدستور ولا ظالم ولا مظلوم وهكذا نبني دولة ديمقراطية شعبها ينعم بالحرية والعيش الكريم في الامن والامان,وبغيرذلك لن تستقيم الامور ولو لسنين ولقرون .

MohamedAli  (France)  |Mercredi 09 Février 2022 à 20h 33m |           
ههههه قالو استبداد، كان جا استبداد راك متخممش تنطقها هل الكلمه. لبلاد لازمها تتفور وتعاود تتزلز وهاذا فاش قاعد يعمل قيس، ولا عزاء للخونه والانتهازيين

Hamditch  (Central African Republic)  |Mercredi 09 Février 2022 à 16h 58m |           
القضاء يجب أن يحاسب الفاسدين في هذا قيس سعيد محق و له ألف حق... الازمة الاقتصادية سببها غلق تونس أمام الاستثمار و ليس العكس و لنا في المغرب مثال



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