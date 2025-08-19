Babnet   Latest update 08:47 Tunis

ألكاراز يفوز ببطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب سينر في النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682a38494ca225.64668353_epmfiqkohlngj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 19 Août 2025
      
فاز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس بعد انسحاب المصنف الأول يانيك سينر عندما كان متأخرا 5-صفر في المجموعة الأولى من المباراة النهائية يوم الاثنين.
وحصد المصنف الثاني الإسباني لقبه الثالث في بطولات الأساتذة التي تمنح ألف نقطة هذا الموسم، بعد فوزه في مونت كارلو وروما.
وانسحب سينر، الذي بدا غير مرتاح في البداية في ظل ظروف مناخية حارة، بعد 23 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليمنح ألكاراز فوزا سهلا في مباراة تم وصفها بأنها استعداد محتمل لمنافسات أمريكا المفتوحة في نيويورك.

وتضيف النتيجة فصلا آخر إلى التنافس بينهما، على الرغم من أن لياقة الإيطالي ستكون موضع تساؤل قبل التوجه لملاعب فلاشينغ ميدوز للدفاع عن لقبه.

وتنطلق منافسات الفردي في اخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام والتي تقام على الملاعب الصلبة يوم الأحد المقبل.
كما لم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب الإيطالي سيكون جاهزا للمشاركة مع كاترينا سينياكوفا في منافسات الزوجي المختلط في شكلها المحدث في فلاشينغ ميدوز، والمقرر إقامتها يومي الثلاثاء والأربعاء.


Indicateurs
Babnet

