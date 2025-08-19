ألكاراز يفوز ببطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب سينر في النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682a38494ca225.64668353_epmfiqkohlngj.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس بعد انسحاب المصنف الأول يانيك سينر عندما كان متأخرا 5-صفر في المجموعة الأولى من المباراة النهائية يوم الاثنين.

وحصد المصنف الثاني الإسباني لقبه الثالث في بطولات الأساتذة التي تمنح ألف نقطة هذا الموسم، بعد فوزه في مونت كارلو وروما.

وانسحب سينر، الذي بدا غير مرتاح في البداية في ظل ظروف مناخية حارة، بعد 23 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليمنح ألكاراز فوزا سهلا في مباراة تم وصفها بأنها استعداد محتمل لمنافسات أمريكا المفتوحة في نيويورك.

