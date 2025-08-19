Babnet   Latest update 07:08 Tunis

تدشين قسم الطب الباطني الجديد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد (سوسة)

تم نهاية الأسبوع المنقضي، تدشين قسم الطب الباطني الجديد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد (سوسة) ودخوله حيّز الاستغلال، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية وتعزيز طاقة الاستيعاب بالمؤسسات الاستشفائية بالولاية.

ويتكوّن القسم من جناحين مخصّصين للرجال والنساء، ويحتوي على 20 سريرًا مجهّزًا وفق المعايير المعتمدة و بكلفة جملية ناهزت 1ر2 مليون دينار بهدف تحسين ظروف التكفّل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المسداة.



ويندرج هذا المشروع ضمن خطة وزارة الصحة لتعزيز المرافق الصحية بمختلف الجهات وتوفير خدمات نوعية وقريبة من المواطن.


