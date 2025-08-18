الصعوبات الادارية والفنية التي تعيق انجاز ميناء الصيد االبحري بالمهدية محور جلسة عمل بوزارة التجهيز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a391312da536.39380968_enhpklqiojfmg.jpg width=100 align=left border=0>

تناولت جلسة عمل، انعقدت اليوم الاثنين باشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، الصعوبات الإدارية والفنيّة التي تعيق تقدّم أشغال انجاز مشروع تهيئة ميناء الصيد البحري بالمهدية والإشكاليات المطروحة مع شركة المقاولات المتعهّدة بالمشروع.



وناقشت الجلسة، المخصصة لمتابعة نسق انجاز المشروع من قبل الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية كصاحب منشأ مفوض لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الحلول والمقترحات الكفيلة لتذليلها لاسيما و أن الأشغال تتقدم بنسق بطيء.









