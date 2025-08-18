Babnet   Latest update 22:03 Tunis

الصعوبات الادارية والفنية التي تعيق انجاز ميناء الصيد االبحري بالمهدية محور جلسة عمل بوزارة التجهيز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a391312da536.39380968_enhpklqiojfmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Août 2025 - 21:42 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تناولت جلسة عمل، انعقدت اليوم الاثنين باشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، الصعوبات الإدارية والفنيّة التي تعيق تقدّم أشغال انجاز مشروع تهيئة ميناء الصيد البحري بالمهدية والإشكاليات المطروحة مع شركة المقاولات المتعهّدة بالمشروع.

وناقشت الجلسة، المخصصة لمتابعة نسق انجاز المشروع من قبل الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية كصاحب منشأ مفوض لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الحلول والمقترحات الكفيلة لتذليلها لاسيما و أن الأشغال تتقدم بنسق بطيء.





Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313551


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
37°-25
42°-26
34°-26
34°-25
  • Avoirs en devises
    24230,7

  • (18/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35310 DT        1$ =2,90574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/08)   1004,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    