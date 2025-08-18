Babnet   Latest update 22:03 Tunis

الكاف: تجديد تجهيزات قسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالكاف قبل موفى السنة الجارية (المدير الجهوي للصحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634680d89e65f1.96267911_gifqlhnmpkoje.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 22:03
      
 أفاد المدير الجهوي للصحة بالكاف، منصف الهواني، بأن وزارة الصحة وافقت على تجديد كامل التجهيزات الطبية بقسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالكاف قبل موفى السنة الجارية.
 وأوضح الهواني، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنه في إطار عملية التجديد، عاين مهندس بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية تجهيزات معالجة المياه بقسم تصفية الدم والتي فاقت مدة استعمالها  15 سنة. 
وأشار إلى أن هذا التجديد يعدّ مكسبا هامّا لمرضى تصفية الدم بهذا القسم البالغ عددهم 72 مريضا والذين تتم معالجتهم بواسطة21 آلة لتصفية الدم.

ويأتي هذا المشروع، وفق الهواني، بعد توفير حافلة لفائدة  المستشفى الجهوي تم تخصيصها لنقل المرضى من مقرات سكناهم إلى قسم تصفية الدم بالكاف، وبهدف تجويد خدمات الصحة بهذا القسم الاستشفائي الجامعي وتطويره ليصبح قسما اقليميا، إضافة إلى تخفيف  مصاريف التنقل عن المرضى.


