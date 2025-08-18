وزارة الشباب والرياضة تقرر حل المكتب الجامعي للتايكواندو وتعيين مكتب وقتي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63600c0d916172.50817729_qgmiopelnfhkj.jpg width=100 align=left border=0>

قررت وزارة الشباب والرياضة وضع حد لنشاط المكتب الجامعي للجامعة التونسية للتايكواندو وحله على خلفية ثبوت تقصير وسوء تصرف على معنى احكام الفصل 21 من القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية.



كما قررت الوزارة في ذات الشان تعيين مكتب وقتي لتسيير الجامعة يكون من بين اوكد مهامه دعوة الجلسة العامة للانعقاد في اجل اقصاه 3 اشهر من تاريخ القرار (يوم 12 اوت 2025).

