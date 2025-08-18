وزارة الشباب والرياضة تقرر حل المكتب الجامعي للتايكواندو وتعيين مكتب وقتي
قررت وزارة الشباب والرياضة وضع حد لنشاط المكتب الجامعي للجامعة التونسية للتايكواندو وحله على خلفية ثبوت تقصير وسوء تصرف على معنى احكام الفصل 21 من القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية.
كما قررت الوزارة في ذات الشان تعيين مكتب وقتي لتسيير الجامعة يكون من بين اوكد مهامه دعوة الجلسة العامة للانعقاد في اجل اقصاه 3 اشهر من تاريخ القرار (يوم 12 اوت 2025).
وجاءت تركيبة المكتب الوقتي للجامعة التونسية للتايكواندو على النحو الاتي :
علي الغربي (رئيس) وعضوية كل من زياد المولهي ورضا النصايري والمنجي البوغديري وهيثم الخماسي.
