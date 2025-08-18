نقل تونس : القاء القبض على مسافر حول الاعتداء على سائق عربة مترو على الخط 4
ذكرت شركة "نقل تونس" ،اليوم الاثنين في بلاغ، أنّ وحدات امنية مختصة ألقت القبض على مسافر كان على متن عربة مترو الخط رقم 4 (رابط بين محطة برشلونة و منوبة)، أثناء محاولته الاعتداء على سائق المترو في حدود الساعة الرابعة و25 دق عندما كان في اتجاه نهاية الخط.
تتمثل الحادثة، حسب بلاغ الشركة، في إقدام الراكب على تهديد السائق بسبب عدم الاستجابة لطلبه بفتح الباب من الجهة المعاكسة أثناء سير المترو بين محطتي "سليمان كاهية" و "المنصف باي" ومحاولة خلع باب قمرة القيادة عنوة والتهجم على السائق ممّا تسبب في تعطيل جولان المترو لمدّة 25 دقيقة إلى حين وصول أعوان الأمن.
وتم فتح محضر في الغرض في انتظار قيام الشركة بتسليم تسجيلات الفيديو الخاصة من أجل إتمام البحث والقيام بالتتبّعات القضائية اللازمة للتصدّي لكلّ الاعتداءات التي من شأنها أن تعطّل أو تعيق سير نشاط الشركة.
يذكر ان شركة نقل تونس قامت بفتح محضرين في حادثين تمثل الاول في تهشيم بلور حافلة تابعة لها في على مستوى منطقة سيدي حسين بالعاصمة من قبل شاب رشق حافلة الخط 34 أ بالحجارة بعد النزول منها عندما كانت متجهة إلى وسط العاصمة، ممّا تسبّب في تهشيم بلّور من الحجم الكبير، السبت الفارط.
كما تعرضت احدى عربات المترو رقم 4 ،خلال الاسبوع المنقضي، الى التخريب بعد ان اقدم مجموعة من الأطفال كانوا على متن المترو على اشعال النار في أوراق والقائها بين الكراسي ممّا تسبّب في حرق جزء من أرضية العربة وإتلاف الأسلاك الكهربائية المركزة تحت الكراسي محدثين حالة من الهلع في صفوف المسافرين.
