نقل تونس : القاء القبض على مسافر حول الاعتداء على سائق عربة مترو على الخط 4

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/menottes2017.jpg width=100 align=left border=0>

ذكرت شركة "نقل تونس" ،اليوم الاثنين في بلاغ، أنّ وحدات امنية مختصة ألقت القبض على مسافر كان على متن عربة مترو الخط رقم 4 (رابط بين محطة برشلونة و منوبة)، أثناء محاولته الاعتداء على سائق المترو في حدود الساعة الرابعة و25 دق عندما كان في اتجاه نهاية الخط.



تتمثل الحادثة، حسب بلاغ الشركة، في إقدام الراكب على تهديد السائق بسبب عدم الاستجابة لطلبه بفتح الباب من الجهة المعاكسة أثناء سير المترو بين محطتي "سليمان كاهية" و "المنصف باي" ومحاولة خلع باب قمرة القيادة عنوة والتهجم على السائق ممّا تسبب في تعطيل جولان المترو لمدّة 25 دقيقة إلى حين وصول أعوان الأمن.

