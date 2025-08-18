المنفي وسعيّد يؤكدان من قرطاج دعم الاستقرار في ليبيا والتعاون الثنائي ونصرة فلسطين

بحث رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بقصر قرطاج أهم الملفات الإقليمية وفي مقدمتها تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات القضية الفلسطينية.



وخلال جلسة المباحثات الثنائية الرفيعة المستوى، أكد الرئيسان على ضرورة تطوير العلاقات الاستراتيجية الليبية – التونسية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.



كما شدد الجانبان على موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها، خصوصاً في قطاع غزة.وفيما يتعلق بالشأن الليبي، جدد الرئيس التونسي دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي، ولجهوده الرامية إلى إنجاح العملية السياسية وتحقيق تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الوحدة الوطنية والاستقرار.إلى جانب ذلك، تطرق اللقاء إلى أهمية تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما يعزز التشاور المستمر بين القيادتين ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون بين البلدين