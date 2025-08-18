العرض الفرجوي "مسك الليل" يختتم مهرجان قفصة الدولي في دورته الـ 45
اختتمت بفضاء بمسرح الهواء الطلق بالبرج البيزنطي بقفصة مساء الأحد فعاليات الدورة 45 لمهرجان قفصة الدولي بعرض فني فرجوي للفن الشعبي بعنوان " مسك الليل" وسط حضور جماهيري كبير.
وانطلق العرض الفرجوي بمشهدية مسرحية تحاكي حفل الزفاف القفصي في الثلاثينات شارك فيها عدد من الممثلين المسرحيين من أصيلي الجهة من بينهم الاسعد حمدة ويوسف سليمان وايمان مماش وشيماء الصحبي وغيرهم.
وتخللت هذه المشهدية مداخلات شعرية شعبية في الغزل تلتها وصلات فنية لكل من الفنانين اصيلي ولاية قفصة وهم كل من محمد الخامس القفصي وفائزة النوري ورشيد القفصي أدوا خلالها اغان تفاعل معها الجمهور طيلة ساعات السهرة ومن بين هذه الاغاني "عريضة دزّي" "وغزالة قفصة" و"الطاهر الطاهر".
وانطلق العرض الفرجوي بمشهدية مسرحية تحاكي حفل الزفاف القفصي في الثلاثينات شارك فيها عدد من الممثلين المسرحيين من أصيلي الجهة من بينهم الاسعد حمدة ويوسف سليمان وايمان مماش وشيماء الصحبي وغيرهم.
وتخللت هذه المشهدية مداخلات شعرية شعبية في الغزل تلتها وصلات فنية لكل من الفنانين اصيلي ولاية قفصة وهم كل من محمد الخامس القفصي وفائزة النوري ورشيد القفصي أدوا خلالها اغان تفاعل معها الجمهور طيلة ساعات السهرة ومن بين هذه الاغاني "عريضة دزّي" "وغزالة قفصة" و"الطاهر الطاهر".
وأعرب مدير مهرجان قفصة الدولي رضا الفاهم، عن ارتياحه الكبير لنجاح عرض الاختتام الذي استقطب جمهورا غفيرا فاق طاقة استيعاب المسرح الروماني البرج التي تقدر ب1500 متفرجا ومتفرجة، مضيفا ان ولاية تستحق ان يكون لها فضاء للعروض اكبر من هذا.
وذكّر الفاهم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، بأن دورة هذه السنة من المهرجان تضمنت 14 عرضا متنوعا بين العروض الشبابية والطربية والمسرحية والصوفية والشعبية وأخرى موجهة للأطفال عرضت بالمسرح الأثري البيزنطي البرج والمركب الرياضي محمد رواشد، مشيرا إلى أن هذه العروض توزعت إلى 3 عروض جهوية و10 عروض وطنية وعر دولي في إطار التعاون الدولي لمجموعة الكوفية الفلسطينية.
وكانت الدورة افتتحت بعرض يحمل عنوان "الغنجة" للأستاذ صابر جمال، وتابع الجمهور عديد السهرات التي أثثها كل من بلطي ونوردو ومرتضى الفتيتي وآية دغنوج ومايا، كما تم تأثيث هذه الدورة بعرضين مسرحيين لكل من الممثلة وجيهة جندوبي بعنوان "بيغ بوسا" وللممثل كريم الغربي "فيزا" وعرض فني بعنوان "قفصة تغني" للأستاذ الأمجد بن حسين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313531