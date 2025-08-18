العرض الفرجوي "مسك الليل" يختتم مهرجان قفصة الدولي في دورته الـ 45

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a33fed86fa90.37623218_linkomehfpqgj.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت بفضاء بمسرح الهواء الطلق بالبرج البيزنطي بقفصة مساء الأحد فعاليات الدورة 45 لمهرجان قفصة الدولي بعرض فني فرجوي للفن الشعبي بعنوان " مسك الليل" وسط حضور جماهيري كبير.

وانطلق العرض الفرجوي بمشهدية مسرحية تحاكي حفل الزفاف القفصي في الثلاثينات شارك فيها عدد من الممثلين المسرحيين من أصيلي الجهة من بينهم الاسعد حمدة ويوسف سليمان وايمان مماش وشيماء الصحبي وغيرهم.

وتخللت هذه المشهدية مداخلات شعرية شعبية في الغزل تلتها وصلات فنية لكل من الفنانين اصيلي ولاية قفصة وهم كل من محمد الخامس القفصي وفائزة النوري ورشيد القفصي أدوا خلالها اغان تفاعل معها الجمهور طيلة ساعات السهرة ومن بين هذه الاغاني "عريضة دزّي" "وغزالة قفصة" و"الطاهر الطاهر".

