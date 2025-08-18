القيروان تحتضن مطلع سبتمبر القادم المؤتمر التمريضي تحت شعار "نحو نقلة نوعية في الرعاية الصحية "

تستعد مدينة القيروان لاحتضان حدث صحي وعلمي بارز، يتمثل في تنظيم المؤتمر التمريضي لسنة 2025 من 1 الى 3 سبتمبر 2025، تحت شعار " تعزيز دور القيادة التمريضية: نحو نقلة نوعية في الرعاية الصحية".



وتنعقد هذه التظاهرة ببادرة من منير الضيف المتخصص في الرعاية الصحية والمقيم بكندا، بالتنسيق مع جمعية المشعل بحفوز وبالشراكة مع شركة كندية متخصصة في خدمات الرعاية والمرافقة العلاجية، ومركز التكوين المستمر لأعوان الصحة بالقيروان.



ويسعى المؤتمر حسب المنظمين إلى ترسيخ "دور التمريض كمكوّن قيادي داخل المنظومة الصحية، بعيدًا عن الصورة النمطية للمهنة، وذلك عبر تطوير المهارات القيادية ومواكبة التحولات التكنولوجية والعلمية في القطاع".ويرى القائمون على الحدث أنّ تمريض المستقبل يجب أن يجمع بين الكفاءة العلمية، القدرة على الابتكار، والالتزام بالبعد الإنساني للرعاية الصحية.وسيتناول برنامج المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالابتكار في الممارسات التمريضية و تحديث الرعاية الصحية وفق المعايير الدولية علاوة على إدماج التقنيات الطبية الحديثة ثم الذكاء الاصطناعي كرافد لتطوير الخدمات التمريضية.وستتخلل الحدث ورشات تدريبية وجلسات نقاش مفتوحة، تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بهدف تعزيز كفاءة الإطارات التمريضية في مواجهة تحديات القطاع الصحي.ويتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة لمهنيين وخبراء وأساتذة جامعيين من تونس وخارجها، إلى جانب وفد كندي من الشركة الراعية للمؤتمر، ما يتيح فرصة فريدة لتبادل التجارب والخبرات، وبناء شراكات مهنية وأكاديمية مستدامة بين البلدين.وتدعو جمعية "المشعل" بحفوز جميع الفاعلين في القطاع الصحي – من ممرضين وإداريين وطلبة، وممثلي المؤسسات الصحية – إلى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر والمساهمة في صياغة مستقبل التمريض في تونس، برؤية قائمة على الريادة والجودة والابتكار التكنولوجي.