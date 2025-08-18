Babnet   Latest update 11:18 Tunis

تونس ممثلة بخمسة سباحين في بطولة العالم للأواسط برومانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/675826e4370bc3.43550884_peljgmqhfikno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Août 2025 - 10:46 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تشارك السباحة التونسية بخمسة عناصر في بطولة العالم للسباحة (مسبح 25 متر) للأواسط والوسطيات، التي تحتضنها رومانيا من 19 إلى 24 أوت 2025.

وأوضح المدير الفني للجامعة التونسية للسباحة، سيف الفهري، أن المنتخب التونسي سيكون ممثلًا بكل من:



* سليمة حميد: سباقا 200م و400م سباحة متنوعة.
* شاينة مرزوق: سباق 200م سباحة متنوعة.
* كنزة العجيمي: سباقات 50م و100م و200م سباحة صدر.
* ياسين المزوغي: سباقا 100م و200م فراشة.
* يوسف دومة: سباقا 800م و1500م سباحة حرة (بعد العدول عن المشاركة في سباق 400م).

ويشرف على المنتخب الإطار الفني بقيادة نصر الدين القوال، حيث أكد الفهري أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق مشاركة مشرفة ورفع راية السباحة التونسية في هذا الموعد العالمي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313514


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet32°
30° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
37°-25
43°-26
34°-26
34°-25
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1004,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    