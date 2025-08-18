تونس ممثلة بخمسة سباحين في بطولة العالم للأواسط برومانيا
تشارك السباحة التونسية بخمسة عناصر في بطولة العالم للسباحة (مسبح 25 متر) للأواسط والوسطيات، التي تحتضنها رومانيا من 19 إلى 24 أوت 2025.
وأوضح المدير الفني للجامعة التونسية للسباحة، سيف الفهري، أن المنتخب التونسي سيكون ممثلًا بكل من:
وأوضح المدير الفني للجامعة التونسية للسباحة، سيف الفهري، أن المنتخب التونسي سيكون ممثلًا بكل من:
* سليمة حميد: سباقا 200م و400م سباحة متنوعة.
* شاينة مرزوق: سباق 200م سباحة متنوعة.
* كنزة العجيمي: سباقات 50م و100م و200م سباحة صدر.
* ياسين المزوغي: سباقا 100م و200م فراشة.
* يوسف دومة: سباقا 800م و1500م سباحة حرة (بعد العدول عن المشاركة في سباق 400م).
ويشرف على المنتخب الإطار الفني بقيادة نصر الدين القوال، حيث أكد الفهري أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق مشاركة مشرفة ورفع راية السباحة التونسية في هذا الموعد العالمي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313514