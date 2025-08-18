تونس ممثلة بخمسة سباحين في بطولة العالم للأواسط برومانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/675826e4370bc3.43550884_peljgmqhfikno.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك السباحة التونسية بخمسة عناصر في بطولة العالم للسباحة (مسبح 25 متر) للأواسط والوسطيات، التي تحتضنها رومانيا من 19 إلى 24 أوت 2025.



وأوضح المدير الفني للجامعة التونسية للسباحة، سيف الفهري، أن المنتخب التونسي سيكون ممثلًا بكل من:

