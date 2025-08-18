المنتخب الأسترالي يفوز بكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة تواليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2c8e1865a74.80099856_gpjnfhqelomki.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب الأسترالي بكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة تواليا، وذلك بعد تفوقه على نظيره الصيني بنتيجة (90 - 89)، يوم الاحد في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.



وهذه المرة الأولى منذ عام 2005 التي يفوز فيها منتخب بالكأس ثلاث مرات متتالية، عندما حقق المنتخب الصيني ذلك الإنجاز.

