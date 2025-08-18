Babnet   Latest update 07:51 Tunis

المنتخب الأسترالي يفوز بكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة تواليا

فاز المنتخب الأسترالي بكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة تواليا، وذلك بعد تفوقه على نظيره الصيني بنتيجة (90 - 89)، يوم الاحد في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

   وهذه المرة الأولى منذ عام 2005 التي يفوز فيها منتخب بالكأس ثلاث مرات متتالية، عندما حقق المنتخب الصيني ذلك الإنجاز.

وحافظت أستراليا على سجلها خاليا من الهزائم في البطولة منذ مشاركتها الأولى في نسخة لبنان 2017، رافعة رصيدها إلى 18 فوزا متتاليا. وفي المقابل، فشل المنتخب الصيني، الذي يحمل في رصيده 16 لقبا، في استعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 2015.


 ونال المنتخب الإيراني المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تغلبه على نظيره النيوزيلندي بنتيجة (79-73) في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.


