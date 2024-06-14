قفصة : تواصل أشغال تهيئة وتجديد قاعة السينما والعروض بالمركب الثقافي ابن منظور

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قاربت أشغال تهذيب وتجديد قاعة السينما والعروض بالمركب الثقافي ابن منظور بمدينة قفصة على الانتهاء، لتكون جاهزة للاستغلال في مفتتح الموسم الثقافي في شهر سبتمبر المقبل، حسب ما أفادت به المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية عفاف نجاح.





وقالت المسؤولة إن الأشغال المتبقية من المشروع والمتمثلة في تغليف جدران القاعة باللوح العازل للصدى، ستنطلق في الأيّام القليلة المقبلة، ليتمّ بعد ذلك تركيب الكراسي بهذه القاعة التي ستتّسع لحوالي ألف كرسي، لتكون بذلك من أكبر قاعات العروض بالمنشآت التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.



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أما الأشغال المنجزة قبل ذلك، فقد شملت تغليف أرضية القاعة وتجديد وتغليف الركح، وتركيز معدّات التكييف المركزي وتجديد شبكة التيار الكهربائي بها.

وتندرج هذه الأشغال ضمن مشروع متكامل لوزارة الشؤون الثقافية يهمّ بناء نواد للثقافة بالمركب الثقافي ابن منظور وصيانته وتهيئة، وتجديد قاعة السينما والعروض به، بكلفة جملية قدّرت بنحو 5ر1 مليون دينار.



وتضمّنت التدخلات المنجزة في عملية بناء وتجهيز عدد من النوادي الثقافية خاصة بالرقص والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والبراعة اليدوية والتصوير، بالإضافة إلى تهيئة رواق الفنون وصيانة كلّ مكونات المركب الثقافي بما في ذلك قاعة العروض وقاعة الندوات وتجديد الوحدات الصحية.



فم



