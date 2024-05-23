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سليانة: استرجاع 6 عقارات دولية فلاحية بمعتمدية العروسة

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Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 21:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية سليانة، اليوم الخميس، 6 عقارات دولية فلاحية بمعتمدية العروسة، وذلك من أجل مخالفة متسوغيها للشروط التعاقدية، وفق المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية وليد الضيف
وأوضح الضيف، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية الاسترجاع تأتي تنفيذا لـ6 قرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة لهذه العقارات التي تسمح على التوالي 130 هكتارا، و93 هكتارا، و11 هكتارا، ومثلها، و6 هكتارات، و2.5 هكتارات.
وأشار إلى أنه تم تسليم العقارات المسترجعة إلى خلية التصرف 2 التابعة لديوان الأراضي الدولية، في انتظار إعادة توظيفها في أقرب الآجال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.


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