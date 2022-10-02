يوم تنشيطي ومعروضات تراثية بشارع بورقيبة لجمعية مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان

شهد شارع بورقيبة بالعاصمة، السبت، أجواء احتفالية اطلع خلالها المواطنون والسيّاح على معروضات ثقافية تراثية في إطار أسبوع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وضمن التظاهرات، التي تنظمها "جمعية مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان" التي أصبح مهرجانها دوليا ابتداء من هذه السنة.





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وتضمنت التظاهرة عرض أناشيد صوفية ودينية تراثية ومنتوجات صناعات تقليدية من ملابس وحلي وآواني وتحف فضية ونحاسية ومأكولات في إطار الشراكة بين جمعية مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية حسب ما لا حظ مراسل (وات).وصرح علي بن سعيد رئيس جمعية المولد النبوي الشريف بالقيروان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الدورة الاولى الدولية للمهرجان والخامسة بصبغته الوطنية لهذه السنة تتضمن إقامة هذه التظاهرة الثقافية التراثية بالعاصمة للتعريف بالمهرجان الاصلي بالقيروان ودعوة المواطنين والسياح لزيارة عاصمة الأغالبة بمناسبة الاحتفالات السنوية.وأوضح أن البرنامج العام للاحتفال بالدورة الأولى الدولية والخامسة وطنيا للمولد النبوي الشريف يتضمن محتوى يتلاءم مع صبغته الدولية مثل عرض المناطيد، التي ستجوب سماء القيروان لثلاثة أيام وفنون صوفية كما يتضمن فقرة دينية تحتوي على محاضرات ومسابقات لتلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي حول السيرة النبوية وتلاوة القرآن ورفع الآذان بالطريقة التونسية وتتوج المسابقات بجوائز توزع يوم المولد في مقام أبي زمعة البلوي بالقيروان.ويتضمن المهرجان بالقيروان تنشيط الساحات والاحياء والمسلك السياحي بفقرات فلكلورية ومعارض للصناعات التقليدية من كامل الجمهورية و معارض أخرى في الرسم واللوحات الجدارية.ويشهد المهرجان انفتاحا على مزيد من الجمعيات المشاركة وأهمها "جمعية صيانة المدينة بالقيروان" و"جمعية عين على التراث" وجمعية آل العلويني".ويتم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يوم السبت المقبل الموافق ليوم 8 أكتوبر 2022.