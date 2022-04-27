بن عروس: طلبة من المعهد العالي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال يشاركون بتطبيقات رقمية في افتتاح مختبر مختص في قطاع الحليب ومشتقاته

وات -

يشارك مجموعة من الطلبة الدارسين في المعهد العالي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال ببرج السدرية بمجموعة من التطبيقات الرقمية المختصة في تنظيم وهيكلة وتعصير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته وذلك في اليوم المفتوح الذي ينتظم اليوم الأربعاء للإعلان عن انطلاق عمل المختبر الحي المختص في استعمال وتطوير التكنولوجيات الحديثة في قطاع الحليب.ويأتي تقديم هذه التطبيقات الرقمية المنجزة وفق ما افاد به (وات) ممثل المعهد محمد الياس الشريف في إطار شراكة موسعة بين المعهد وكل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمعهد العالي لتكوين المهندسين بمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والقطب التكنولوجي بسيدي ثابت في مشروع التعاون الدولي TRANSDAIRY والذي يضم إلى جانب تونس كلا من ايطاليا ولبنان واليونان.ويقدم الطلبة مشاريع لمجموعة من التطبيقات الالكترونية الرقمية لمساعدة العاملين في القطاع على متابعة وضعية قطيع الأبقار من خلال زرع أدلة رقمية تساعد على معرفة الوضع الصحي للأبقار ومردودية إنتاجهم وحمايتهم من السرقة والتنبيه إلى وجود أمراض وضبط سلسلة التحاليل الموجبة لذلك.من جهته، أوضح منسق مشروع TRANSDAIRY علي القمري إن المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3 فاصل 4 مليون اورو ويهدف إلى استعمال وتطوير التكنولوجيات الحديثة في قطاع الحليب ومشتقاته ويمتد على قرابة 3 سنوات.وتابع القمري إن الإعلان عن انطلاقة عمل المختبر اليوم من خلال تنظيم اليوم المفتوح يهدف كذلك إلى التعريف به وعرض آفاقه في دعم سلاسل القيمة للحليب وتطويره ورقمتنه بدء من المرعى وزراعة الأعلاف وصولا إلى سلسلة الإنتاج والتسويق .ويسعى هذا المشروع النموذجي إلى مرافقة وتكوين 40 باعث مشروع من مختلف مناطق الجمهورية وخاصة منهم المهندسين الشبان والمختصين والباحثين من تثمين بحوثهم وتحويلها إلى شركات ناشئة في خدمة القطاع .