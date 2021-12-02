قبلي: امضاء عقد الانطلاق في انجاز دراسة جدوى مشروع احداث سوق وطنية كبرى لانتاج التمور

وات - امضت بلدية قبلي واحد مكاتب الدراسات صباح اليوم الخميس، عقد الانطلاق في انجاز دراسة جدوى لمشروع احداث سوق وطنية كبرى للتمور بالجهة ومنطقة تدخل اقتصادي محاذية للمشروع



واوضح رئيس بلدية قبلي احمد يعقوب ل(وات) ان هذه الصفقة الاطارية لانجاز دراسة الجدوى الفنية والمالية لسوق انتاج التمور بالجهة على امتداد ستة اشهر، ستمكن من الالمام بمختلف الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع الذي من المؤمل ان يساهم في احداث نقلة نوعية في عملية تسويق وتثمين منتجات الواحات على المستويين الداخلي والخارجي



واضاف ان الدراسة تمثل المرحلة الاولى من المشروع الذي سيتواصل اثرها عبر انجاز الدراسة المعمقة ثم في مرحلة ثالثة الشروع في تاسيس شركة الاشراف على المشروع ومن ثمة الدخول في مرحلة تنفيذ المشروع على ارض الواقع من اجل النهوض بعملية تسويق التمور وتوفير فرص تشغيلية كبرى للعديد من شباب الجهة



واشار الى ان اغلب بلديات الجهة شريكة في مشروع احداث سوق وطنية كبرى لانتاج التمور ومنطقة تدخل اقتصادي سيكون لها دور هام في تثمين منتوجات الواحة ومنتوجات البيوت المحمية، علاوة على ان هذا المشروع سيمثل منصة تسويقية للمنتوجات على المستويين الداخلي والخارجي خاصة وانه يضم منطقة توسع اقتصادي ستستغل فيى بعث الكثير من المشاريع ذات الصلة بتثمين المنتوج وتعليبه وتصديره وبقدرة تشغيلية هامة



وثمن عدد من ممثلي الادارات الجهوية الحاضرين خلال جلسة توقيع عقد الانطلاق في انجاز دراسة جدوى مشروع احداث سوق وطنية كبرى للتمور، على غرار رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبد الله مكشر والمدير الجهوي للتجارة حمادي الزغل، الانعكاسات الايجابية المنتظرة من هذا المشروع الذي سيساهم في تنظيم مسالك توزيع التمور علاوة على تنظيم المنتوجات حسب الجودة فضلا عن ايجاد حلول مستقبلية هامة لاشكالية تسويق المنتوجات الفلاحية للجهة وتثمينها، وهو ما سيساعد في تحسين المردودية للفلاحين ومزيد الارتقاء بالقطاع الفلاحي .



