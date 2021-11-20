الرابطة الاولى - الجولة السادسة - ارقام وهوامش

Publié le Samedi 20 Novembre 2021 - 16:14 قراءة: 2 د, 24 ث
      
في ما يلي ارقام وهوامش اقترنت بالجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي استكملت دفعاته يوم امس:

- يتصدر الرباعي الترجي والنادي الصفاقسي واتحاد تطاوين واتحاد والنادي البنزرتي المركز الاول في المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط
- يملك اتحاد تطاوين افضل هجوم حتى الجولة السادسة من البطولة ب8 اهداف في المجموعة الاولى لكنه يحتل المركز قبل الاخير في الدفاع (7 اهداف)
- يملك الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي افضل دفاع بقبولهما 3 اهداف فقط
- يحتل نادي حمام الانف المركز الاخيرفي ترتيب المجموعة الاولى ( 4 نقاط) و في ترتيب الدفاع بقبوله 10 اهداف
- عرف الترجي التونسي هزيمته الاولى في البطولة امام اتحاد تطاوين
- بدا التنافس يشتد في المجموعة الاولى من اجل التاهل للعب في مرحلة التتويج

- يتصدر الاتحاد المنسيتري المركز الاول في المجموعة الثانية ب14 نقطة
- مازال الاتحاد المنسيتري الفريق الوحيد الذي لم يعرف الهزيمة
- قبلت شباك حارس الاتحاد المنستيري بشير بن سعيد اول هدف في المباراة مع الاولمبي الباجي
- مازال الترجي الجرجيسي يبحث عن اول انتصار له في البطولة وهو يحتل المركز الاخير ب4 نقاط من اربعة تعادلات.وسجل هدفا وحيدا الى حد الجولة السادسة

- التحق لاعب النادي الصفاقسي  ايمن الحرزي بصدارة ترتيب الهدافين الى جانب ديمبيلي باولينغ  (النادي البنزرتي )و زياد بن سالم  ( نادي حمام الانف ) برصيد 3 اهداف بعد مقابلات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.     
في ما يلي  ترتيب الهدافين اثر مقابلات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
 
- ثلاثة اهداف (3)
ديمبيلي باولينغ  (النادي البنزرتي )- زياد بن سالم  ( نادي حمام الانف ) - ايمن الحرزي (النادي الصفاقسي)   
 
- هدفان (2)
 شهاب الجبالي (الاولمبي الباجي)  -   ياسين الشيخاوي ( النجم الساحلي)حسام اللواتي ( اتحاد تطاوين) -فخر الدين العوجي(اتحاد بنقردان)   - شهاب الزغلامي (اتحاد تطاوين ) بلال العيفة  (النادي الافريقي )
  
 
هدف واحد (1) مؤمن الرحماني - ياسين الشيخ الولي - امين بلكحل - صادق التوج(اتحاد تطاوين )  -  غيث الصغير - لؤي زروق - طارق عقون -( نادي حمام الانف ) -  محمد أمين توغاي - فوسيني كوليبالي - علاء الدين المرزوقي - حمدو الهوني -غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي  ) حمزة الجلاصي - زياد العلوي -ادريس المحيرصي - روجي اهولو (  الاتحاد المنستيري) -  جاك بيسان - بوبكر سار- امين جاء بالله( الاولمبي الباجي)ادم الطاوس - ياسين الشماخي   (النادي الافريقي ) -  أحمد الحضري - حسام سويسي- محمد امين بن عمر - عمر السماري -وائل بن عثمان (مستقبل الرجيش )  اشرف الزواغي - فادي الفالحي( هلال الشابة) - امين خلوفي  -يوسف بن سودة - مروان طريطر( امل حمام سوسة) فراس شواط - مالك رايح ( النادي الصفاقسي) - علاء بوعلاق - حازم المستوري -ايمانويل زيزيكو - هاشم عباس( نجم المتلوي) - زياد زروق بحر(الترجي الجرجيسي) لسعد الجزيري -علية البريقي - ايوب مشارك( اتحاد بنقردان) -  محمد علي بن حمودة ( مستقبل سليمان)- خليل ساسي - خليل بلبوز- اشرف بودراما ( النادي البنزرتي)- يوسف العوافي (النجم الساحلي)
 
 
- ضد مرماه
محمد أمين النفزي (هلال الشابة ) اشرف بودرامة ( النادي البنزرتي)معتز الزدام (النجم الساحلي).

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