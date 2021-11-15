الرابطة الاولى - ترتيب الهدافين - ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي ) و زياد بن سالم  ( نادي حمام الانف ) في الصدارة )

لحق هداف نادي حمام الانف زياد بن سالم بلاعب النادي البنزرتي ديمبيلي باولينغ في المركز الاول لترتيب الهدافين في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 3 اهداف لكل منهما بعد ان سجل هدفي فوز فريقه على اتحاد بنقردان يوم الاحد 2-1 بملعب بنقردان في مباراة متاخرة لحساب الجولة الاولى ( المجموعة الاولى) .



في ما يلي ترتيب الهدافين اثر مقابلتين مؤجلتين جرتا يوم الاحد لحساب الجولة الاولى من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم



- ثلاثة اهداف (3)

ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي )- زياد بن سالم ( نادي حمام الانف )



- هدفان (2)

شهاب الجبالي (الاولمبي الباجي) - ياسين الشيخاوي ( النجم الساحلي)ايمن الحرزي (النادي الصفاقسي) حسام اللواتي( اتحاد تطاوين)





هدف واحد (1)

شهاب الزغلامي - مؤمن الرحماني - ياسين الشيخ الولي -- امين بلكحل (اتحاد تطاوين ) - أحمد ساسي - طارق عقون -( نادي حمام الانف ) - محمد أمين توغاي -فوسيني كوليبالي - علاء الدين المرزوقي - حمدو الهوني (الترجي الرياضي ) حمزة الجلاصي وزياد العلوي ( الاتحاد المنستيري) - جاك بيسان - بوبكر سار( الاولمبي الباجي) ياسين الشماخي - بلال العيفة (النادي الافريقي ) - أحمد الحضري - حسام سويسي- محمد امين بن عمر - عمر السماري(مستقبل الرجيش ) اشرف الزواغي - فادي الفالحي( هلال الشابة) - امين خلوفي ويوسف بن سودة ( امل حمام سوسة) فراس شواط - مالك رايح ( النادي الصفاقسي) - علاء بوعلاق - حازم المستوري (نجم المتلوي) - زياد زروف بحر(الترجي الجرجيسي) لسعد الجزيري - فخر الدين العوجي -علية البريقي ( اتحاد بنقردان)



- ضد مرماه

محمد أمين النفزي (هلال الشابة ) اشرف بودرامة ( النادي البنزرتي)معتز الزدام (النجم الساحلي)



