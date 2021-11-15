الرابطة الاولى - ترتيب الهدافين - ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي ) و زياد بن سالم  ( نادي حمام الانف ) في الصدارة )

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 17:59 قراءة: 1 د, 20 ث
      
لحق هداف نادي حمام الانف زياد بن سالم بلاعب النادي البنزرتي ديمبيلي باولينغ في المركز الاول لترتيب الهدافين في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 3 اهداف لكل منهما بعد ان سجل هدفي فوز فريقه على اتحاد بنقردان يوم الاحد 2-1 بملعب بنقردان في مباراة متاخرة لحساب الجولة الاولى ( المجموعة الاولى) .

في ما يلي ترتيب الهدافين اثر مقابلتين مؤجلتين جرتا يوم الاحد لحساب الجولة الاولى من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

- ثلاثة اهداف (3)
ديمبيلي باولينغ  (النادي البنزرتي )- زياد بن سالم   (  نادي حمام الانف )

- هدفان (2)
 شهاب الجبالي (الاولمبي الباجي)  -   ياسين الشيخاوي ( النجم الساحلي)ايمن الحرزي (النادي الصفاقسي) حسام اللواتي( اتحاد تطاوين)
 
 
هدف واحد (1)
 شهاب الزغلامي - مؤمن الرحماني - ياسين الشيخ الولي -- امين بلكحل (اتحاد تطاوين )  -  أحمد ساسي -     طارق عقون -( نادي حمام الانف ) -  محمد أمين توغاي -فوسيني كوليبالي - علاء الدين المرزوقي - حمدو الهوني (الترجي الرياضي  ) حمزة الجلاصي  وزياد العلوي (  الاتحاد المنستيري) -  جاك بيسان - بوبكر سار( الاولمبي الباجي) ياسين الشماخي - بلال العيفة  (النادي الافريقي ) -  أحمد الحضري - حسام سويسي- محمد امين بن عمر - عمر السماري(مستقبل الرجيش  )  اشرف الزواغي - فادي الفالحي( هلال الشابة) - امين خلوفي  ويوسف بن سودة ( امل حمام سوسة) فراس شواط - مالك رايح ( النادي الصفاقسي) - علاء بوعلاق - حازم المستوري (نجم المتلوي) - زياد زروف بحر(الترجي الجرجيسي) لسعد الجزيري - فخر الدين العوجي -علية البريقي ( اتحاد بنقردان)   
 
- ضد مرماه
محمد أمين النفزي (هلال الشابة ) اشرف بودرامة ( النادي البنزرتي)معتز الزدام (النجم الساحلي)

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