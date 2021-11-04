الرابطة الاولى - الجولة الرابعة - ترتيب الهدافين

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 20:18 قراءة: 0 د, 49 ث
      
في ما يلي - ترتيب الهدافين اثر الجولة الرابعة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم


- هدفان (2)
شهاب الجبالي (الأولمبي الباجي )- ياسين الشيخاوي ( النجم الساحلي)-ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي )


هدف واحد (1)
شهاب الزغلامي - مؤمن الرحماني - ياسين الشيخ الولي - حسام اللواتي - امين بلكحل (اتحاد تطاوين ) - أحمد ساسي - طارق عقون - زياد بن سالم ( نادي حمام الانف ) - محمد أمين توغاي -فوسيني كوليبالي (الترجي الرياضي ) حمزة الجلاصي وزياد العلوي ( الاتحاد المنستيري) - جاك بيسان ( الاولمبي الباجي) ياسين الشماخي - بلال العيفة (النادي الافريقي ) - أحمد الحضري - حسام سويسي(مستقبل الرجيش ) اشرف الزواغي ( هلال الشابة) - امين خلوفي ويوسف بن سودة ( امل حمام سوسة) فراس شواط - ايمن الحرزي ( النادي الصفاقسي) - علاء بوعلاق - حازم المستوري (نجم المتلوي) - زياد زروف بحر(الترجي الجرجيسي)

- ضد مرماه
محمد أمين النفزي (هلال الشابة ) اشرف بودرامة ( النادي البنزرتي)

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