قبلي : مجمع المصالح الاقتصادية واحات نفزاوة يستكمل انجاز المرحلة الاولى لمشروع النهوض بالتشغيل بالمناطق الريفية

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استكمل مجمع المصالح الاقتصادية " واحات نفزاوة" في قبلي مطلع هذا الاسبوع المرحلة الاولى في انجاز مشروع النهوض بالتشغيل بالمناطق الريفية بولاية قبلي الممول من قبل وكالة التعاون الالماني تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وفق ما أكّده رئيس مجمع المصالح الاقتصادية عامر بن بوبكرفي تصريح اليوم لــ(وات).واوضح المصدر ذاته ان المرحلة الاولى في انجاز المشروع مكّنت من اختيار 25 شابا وشابة من ابناء الجهة وتكوينهم في الفضاء الاشعاعي حول الطرق الصناعية لتحويل التمور وتثمين منتوجاتها من السكر وربّ التمر إضافة الى اختيار15 شابا وشابة اخرين وتكوينهم في الفضاء الاشعاعي حول صناعة المعلبات من الالياف النباتية ومخلفات النخيل مشيرا الى ان الدورات التكوينية التي تلقاها هؤولاء الشبان ستمكنهم من الالمام بمكونات مشاريعهم وسبل تركيزها على ارض الواقع مع حسن التسيير والتصرف واعطاء القيمة المضافة العالية التي تساعد في تسويق المنتوج.وأضاف عامر بن بوبكر أن العمل على مشروع النهوض بالتشغيل بالمناطق الريفية بولاية قبلي متواصل حاليا عبر تنظيم دورات تكوينية حول المنصة الجهوية لتسيير المشروع وذلك بمساهمة عدد من الادارات الجهوية المتدخلة في الانجاز واهمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والادارة الجهوية للتشغيل اضافة الى ديوان تنمية الجنوي ومركز الاعمال علاوة على وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، مبيّنا ان هذه الدورات التكوينية تشمل اساسا ثلاثة محاور كبرى تعنى بتركيب المشاريع وتشغيل الفضاء التشاركي الى جانب دليل الحوكمة.وذكر أنه يجري الاعداد للانطلاق قريبا في انجاز المرحلة الثانية من المشروع والتي ستشمل شراء الالات و المعدات وتركيزها بالفضاء الاشعاعي الذي سيحتضن الشبان المنتفعين من هذا التدخل ويمكنهم من الشروع في العمل علاوة على التحضير لانجاز دورة تكوينية لفائدة 10 من ابناء الجهة من الحاملين لشهادة الدكتورا في المجال الفلاحي للاستفادة من خبرتهم في القطاع.