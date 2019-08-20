رئيس الجمهورية يستقبل النوري اللجمي

Mardi 20 Août 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 20 أوت 2019 بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، مرفوقا بعدد من أعضاء مجلس الهيئة.وعبّر رئيس الدولة عن تقديره للمجهودات المبذولة من طرف الهيئة في تعديل المشهد السمعي البصري وإرساء إعلام حر ومسؤول، مشدّدا على أهميّة دورها في إنجاح المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة من خلال ضمان حياد وسائل الاعلام الوطنية والتصدّي لكل التجاوزات التي من شأنها المس من سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وتكافؤ حظوظ مختلف المترشحين.من جانبه استعرض النوري اللجمي مستجدّات عمل الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري وتحضيراتها لتأطير ومراقبة الحملات الانتخابية، بما يضمن تساوي حظوظ جميع المترشحين في تغطية إعلامية نزيهة، تكرّس قدرة بلادنا على تنظيم انتخابات تعدّدية حرة وشفافة.