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الجزائر تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الخميس، الحداد ثلاثة أيام على وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان،لها " إنه على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام وذلك إلى غاية يوم السبت 27 جويلية الجاري".


وأضاف البيان أن رئيس الدولة "أمر في هذا الظرف الأليم بتنكيس العلم الوطني على سائر المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية خلال هذه الفترة" وفق ما اوردته مساء البوم وكالة الانباء الجزائرية .
وذكرت الوكالة ان بن صالح كان قد ارسل برقية تعزية إلى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بوفاة السبسي، واصفا الفقيد " بالقائد اللامع والمحنك والمتزن".

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت صباح اليوم عن وفاة الرئيس الباجى قايد السبسي وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية هي الثالثة من نوعها في غضون أقل من شهر.
وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، كما قرر أيضا إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر، بحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

  
  
     
  
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