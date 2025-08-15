10 سنوات سجنا لإطار بنكي استولى على أموال الحرفاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68639c76d74706.94938134_mjkfoegnqhilp.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرًا، بسجن إطار يعمل ببنك عمومي لمدة 10 سنوات، بعد تورّطه في الاستيلاء على أموال الحرفاء على مراحل، من خلال القيام بعمليات سحب وهمية وتحويل المبالغ لفائدته الخاصة.

ووجّهت للمتهم تهمتا الاستيلاء على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والتدليس.



