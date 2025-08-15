Babnet   Latest update 10:12 Tunis

10 سنوات سجنا لإطار بنكي استولى على أموال الحرفاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68639c76d74706.94938134_mjkfoegnqhilp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 10:11 قراءة: 0 د, 24 ث
      

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرًا، بسجن إطار يعمل ببنك عمومي لمدة 10 سنوات، بعد تورّطه في الاستيلاء على أموال الحرفاء على مراحل، من خلال القيام بعمليات سحب وهمية وتحويل المبالغ لفائدته الخاصة.

ووجّهت للمتهم تهمتا الاستيلاء على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والتدليس.


وخلال التحقيقات، اعترف الإطار البنكي بما نسب إليه جزئيًا، موضحًا أنه استولى على مبلغ 160 ألف دينار فقط، في حين نفى التهم المتعلقة ببقية المبالغ التي قدّرت بـ 80 ألف دينار إضافية.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313377


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:10
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
34°-25
36°-24
34°-24
36°-26
  • Avoirs en devises
    24134,8

  • (14/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34879 DT        1$ =2,91891 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    