Babnet   Latest update 10:12 Tunis

الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ef6a82c5024.87408600_feomigkljpqnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 10:01 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تُجرى، اليوم، الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك انطلاقًا من الساعة 16:30، وفق البرنامج التالي:
أخبار ذات صلة:
الرابطة الأولى : كلاسيكو ناري في سوسة وقمة مثيرة في رادس...

الترجي الرياضي التونسي × الاتحاد المنستيريالوطنية 1*

الحكم: الصادق السالمي


مستقبل المرسى × اتحاد بن قردانالوطنية 2*
الحكم: حمزة جعيد

* مستقبل سليمان × نجم المتلوي
الحكم: منتصر بالعربي

* الأولمبي الباجي × مستقبل قابس
الحكم: خليل الجريء


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313376


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:10
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
34°-25
36°-24
34°-24
36°-26
  • Avoirs en devises
    24134,8

  • (14/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34879 DT        1$ =2,91891 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    