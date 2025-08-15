الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تُجرى، اليوم، الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك انطلاقًا من الساعة 16:30، وفق البرنامج التالي:
الترجي الرياضي التونسي × الاتحاد المنستيري — الوطنية 1*
الترجي الرياضي التونسي × الاتحاد المنستيري — الوطنية 1*
الحكم: الصادق السالمي
مستقبل المرسى × اتحاد بن قردان — الوطنية 2*
الحكم: حمزة جعيد
* مستقبل سليمان × نجم المتلوي
الحكم: منتصر بالعربي
* الأولمبي الباجي × مستقبل قابس
الحكم: خليل الجريء
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313376