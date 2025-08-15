أساتذة عرضيون بالمعاهد العليا يطالبون بإنهاء التشغيل الهش وتسوية وضعياتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689eed8992dbe0.48370881_hpjnqmkoeligf.jpg width=100 align=left border=0>

جدّدت المنسقة الوطنية للأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، إلهام سمعلي، الدعوة إلى تسوية عاجلة لوضعية هذه الفئة، التي تعمل منذ سنوات طويلة بنفس مهام الأساتذة القارين، دون الحصول على الحقوق الأساسية.



وأكدت سمعلي، في تصريح على اذاعة الجوهرة، أن الأساتذة العرضيين يفتقرون إلى التغطية الاجتماعية والصحية، ويتقاضون أجورًا زهيدة لا تتجاوز في كثير من الحالات 150 دينارًا، رغم أن بعضهم قضى أكثر من 17 عامًا في التدريس.

