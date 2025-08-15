Babnet   Latest update 10:12 Tunis

أساتذة عرضيون بالمعاهد العليا يطالبون بإنهاء التشغيل الهش وتسوية وضعياتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689eed8992dbe0.48370881_hpjnqmkoeligf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 09:17 قراءة: 0 د, 51 ث
      
جدّدت المنسقة الوطنية للأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، إلهام سمعلي، الدعوة إلى تسوية عاجلة لوضعية هذه الفئة، التي تعمل منذ سنوات طويلة بنفس مهام الأساتذة القارين، دون الحصول على الحقوق الأساسية.

وأكدت سمعلي، في تصريح على اذاعة الجوهرة، أن الأساتذة العرضيين يفتقرون إلى التغطية الاجتماعية والصحية، ويتقاضون أجورًا زهيدة لا تتجاوز في كثير من الحالات 150 دينارًا، رغم أن بعضهم قضى أكثر من 17 عامًا في التدريس.



وأوضحت أن عدد المعنيين بالملف يبلغ نحو 300 أستاذ فقط، ما يجعل تسويته لا تتطلب موارد مالية ضخمة، داعية إلى تطبيق التعهدات السابقة بقطع مع التشغيل الهش، على غرار ما حدث في سنوات 2011 و2018 عبر مناظرات بالملفات.

كما عبّرت عن قلقها من إقصاء عدد من الزملاء بعد تعويضهم بأساتذة متعاقدين أو دكاترة بالعقود، رغم أن الدولة سبق وأن أكدت التزامها بإنصافهم.

وشددت سمعلي على أن كل اللقاءات مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة لم تترجم إلى إجراءات عملية، مؤكدة تمسكهم بمواصلة التحركات إلى حين إدماجهم وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313373


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:10
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
34°-25
36°-24
34°-24
36°-26
  • Avoirs en devises
    24134,8

  • (14/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34879 DT        1$ =2,91891 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    