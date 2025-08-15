الأولمبي الباجي يحصن دفاعه باللاعب محمد أمين الذويبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f0d69a80f79.34135946_fgleokpihqjmn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الأولمبي الباجي عن تعزيز الرصيد البشري لفريق اكابر كرة القدم بالتعاقد مع اللاعب محمد أمين الذويبي لمدة موسمين.

ويشغل محمد أمين الذويبي صاحب الـ 25 عاما خطة مدافع وسبق له اللعب لفائدة شبيبة القيروان.

يذكر أنّ الأولمبي الباجي كان قد استهل موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بهزيمة أمام مضيفه اتحاد بنقردان بنتيجة 0 - 2.





ويتبارى الأولمبي الباجي اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية لسباق البطولة مع ضيفه مستقبل قابس انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.