الأولمبي الباجي يحصن دفاعه باللاعب محمد أمين الذويبي
أعلن الأولمبي الباجي عن تعزيز الرصيد البشري لفريق اكابر كرة القدم بالتعاقد مع اللاعب محمد أمين الذويبي لمدة موسمين.
ويشغل محمد أمين الذويبي صاحب الـ 25 عاما خطة مدافع وسبق له اللعب لفائدة شبيبة القيروان.
يذكر أنّ الأولمبي الباجي كان قد استهل موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بهزيمة أمام مضيفه اتحاد بنقردان بنتيجة 0 - 2.
ويشغل محمد أمين الذويبي صاحب الـ 25 عاما خطة مدافع وسبق له اللعب لفائدة شبيبة القيروان.
يذكر أنّ الأولمبي الباجي كان قد استهل موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بهزيمة أمام مضيفه اتحاد بنقردان بنتيجة 0 - 2.
ويتبارى الأولمبي الباجي اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية لسباق البطولة مع ضيفه مستقبل قابس انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313384