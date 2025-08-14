اعتصام الدكاترة الباحثين أمام وزارة التعليم العالي...

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689d8bd3dcbad5.64586291_khjfqlpmonegi.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت العاصمة التونسية اعتصامًا متواصلًا أمام مقر وزارة التعليم العالي، نفذه عدد من الأساتذة الجامعيين والدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل، للمطالبة بحقهم في الانتداب الاستثنائي المباشر داخل الجامعات التونسية.



وفي مداخلة ضمن فقرة Arrière-Plan من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح حاتم بن جميع، المنسق الوطني لاعتصام الدكاترة الجامعيين، أنّ هؤلاء المعتصمين هم من خريجي التعليم العالي الحاصلين على شهادات الدكتوراه بعد مسار دراسي طويل تجاوز في بعض الحالات عشرين سنة، لكنهم وجدوا أنفسهم في وضعية بطالة وهشاشة مهنية.

