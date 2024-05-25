رئيس الجمهورية يستقبل سفير قطر بمناسبة انتهاء مهامه في تونس

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استقبل يوم الجمعة 24 ماي 2024، رئيس الجمهورية قيس سعيد، سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي بمناسبة انتهاء مهامه في تونس.



وقد أبرز رئيس الجمهورية عن ارتياحه لما يجمع تونس ودولة قطر من تعاون وأخوة ومن قواسم مشتركة، وأثنى على تطور مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.





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ومن جانبه، توجه سعادة السفير سعد بن ناصر الحميدي بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية والسلطات التونسية على ما لقيه من دعم ومساندة في أداء مهامه. وأشار إلى ما يحدو بلاده من عزم قوي على مزيد تدعيم علاقات الأخوة والتعاون مع تونس في شتى المجالات.



وقد عمل سعد ناصر الحميدي كسفير لبلاده بتونس لمدة تقارب 16 سنة على مرحلتين آخرها من سنة 2017 إلى اليوم حيث عرف بمعرفته الجيدة وقربه من التونسيين.



