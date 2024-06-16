Babnet

بن عروس : المراقبة الصحية البيطرية تتلقى خلال أول أيام عيد الأضحى 18اتصالا حول وضعيات صحية للاضاحي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6515a74735b090.45157470_lomephfgjkinq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 23:02 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تلقت المراقبة الصحية البيطرية خلال أول أيام عيد الأضحى ثمانية عشر استفسارا بين اتصال هاتفي أو مراسلة بالصورة من قبل عدد من المتساكنين في مختلف مناطق إقليم تونس الكبرى بخصوص وضعيات صحية للأضاحي، وذلك وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأحد، رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس الدكتورة، فاطمة السعيدي .

وأضافت السعيدي أن المصالح البيطرية تلقت عينتين اثنتين بمقر دائرة الإنتاج الحيواني بمدينة مقرين تم جلبهما من قبل أصحابهما للاستفسار عن الحالة الصحية لجزء من الأضحية.
وكان فريق بيطري تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس قد أطلق حملة تطوعية لتأمين المراقبة الصحية البيطرية خلال أيام عيد الأضحى للإجابة عن كل التساؤلات حول الحالة الصحية للأضاحي وكيفية التعامل معها خلال عملية الذبح وبعدها .
...


ومن أهم ما تمت معاينته من قبل فرق البياطرة حول حالة بعض الأضاحي ، وجود " الدماميل" في منطقة الكتف او ما يعرف بـ"الخراج" إلى جانب ملاحظة وجود بعض الطفيليات أو ما يعرف بـ"الصفاق" وفق نفس المصدر وهو ما لا يضر بالسلامة الصحية لمجمل الأضحية ويتطلب إزالة جزئية للعضو المصاب، حسب البياطرة.
بسط


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289404


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Aus euro_2024 - Fra euro_2024 | |
 Euro_2024  17:00 Bel euro_2024 - Slv euro_2024 |
 Euro_2024   14:00 Rom euro_2024 - Ukr euro_2024 |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*