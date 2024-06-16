بن عروس : المراقبة الصحية البيطرية تتلقى خلال أول أيام عيد الأضحى 18اتصالا حول وضعيات صحية للاضاحي

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تلقت المراقبة الصحية البيطرية خلال أول أيام عيد الأضحى ثمانية عشر استفسارا بين اتصال هاتفي أو مراسلة بالصورة من قبل عدد من المتساكنين في مختلف مناطق إقليم تونس الكبرى بخصوص وضعيات صحية للأضاحي، وذلك وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأحد، رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس الدكتورة، فاطمة السعيدي .



وأضافت السعيدي أن المصالح البيطرية تلقت عينتين اثنتين بمقر دائرة الإنتاج الحيواني بمدينة مقرين تم جلبهما من قبل أصحابهما للاستفسار عن الحالة الصحية لجزء من الأضحية.

وكان فريق بيطري تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس قد أطلق حملة تطوعية لتأمين المراقبة الصحية البيطرية خلال أيام عيد الأضحى للإجابة عن كل التساؤلات حول الحالة الصحية للأضاحي وكيفية التعامل معها خلال عملية الذبح وبعدها .



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ومن أهم ما تمت معاينته من قبل فرق البياطرة حول حالة بعض الأضاحي ، وجود " الدماميل" في منطقة الكتف او ما يعرف بـ"الخراج" إلى جانب ملاحظة وجود بعض الطفيليات أو ما يعرف بـ"الصفاق" وفق نفس المصدر وهو ما لا يضر بالسلامة الصحية لمجمل الأضحية ويتطلب إزالة جزئية للعضو المصاب، حسب البياطرة.

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