وزارة الداخلية تمنع الحزب الدستوري الحر من تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج وتحذّره من مغبّة تنظيمها

أعلن الجمعة 6 ماي، الحزب الدستوري الحر أن وزارة الداخلية قررت منع الحزب من تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم 15 ماي الجاري.وأفاد الحزب بأنه وبعد قيام الحزب بالاعلام القانوني عن التظاهرة تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها.وقال الحزب ان المصالح الأمنية امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة.وأكد الدستوري الخر أنه لن يصمت أمام عملية القمع الممنهجة ضده ولن يرضخ لعملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين وفق بيان الحزب.