الجزائر.. مقتل 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش
لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثنان منهم في حالة حرجة، إثر سقوط حافلة لنقل المسافرين في واد الحراش، مساء اليوم الجمعة.
وبحسب مصادر محلية، تم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.
وكانت مصالح الحماية المدنية في تمام الساعة 17:45، بعد انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من جسر في مجرى واد المحمدية، وذلك في الاتجاه المؤدي إلى حي "الهواء الجميل" ببلدية ودائرة الحراش.
ولا تزال عملية البحث جارية، وقد سخرت لها مصالح الحماية المدنية 25 سيارة إسعاف، و16 غطاسا، و4 زوارق نصف مطاطية.
سقوط حافلة لنقل المسافرين في واد الحراش ومحاولات الإنقاذ جارية الآن ...— 🇩🇿lamia_kamilia🇩🇿 (@kamilia_lamia) August 15, 2025
الله المستعان...💔💔 pic.twitter.com/lRecDJPNs1
حصيلة ثقيلة وفاة 18 شخص لحادث سقوط حافلة في واد الحراش العاصمة— رانيا Rania® (@Rania_dz_alg) August 15, 2025
اللهم ارحمهم وأكرم نزلهم واغفر لهم يارب
شكراً للشباب الذين حاولوا الإنقاذ وخاطروا بحياتهم pic.twitter.com/vbbVK4d35i
