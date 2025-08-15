الجزائر.. مقتل 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f959311d190.55854398_kogjemnlhiqpf.jpg width=100 align=left border=0>

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثنان منهم في حالة حرجة، إثر سقوط حافلة لنقل المسافرين في واد الحراش، مساء اليوم الجمعة.



وبحسب مصادر محلية، تم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

