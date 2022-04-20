الكرباعي: وزيرة الداخلية الايطالية تؤكد ترحيل تونسيين بالتنسيق مع تونس


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 12:46 قراءة: 0 د, 47 ث
      
نشر النائب في البرلمان المنحل مجدي الكرباعي مداخلة لوزيرة الداخلية الايطالية في البرلمان الإيطالي حول ترحيل تونسيين بالتعاون مع بلادهم.
وقالت الوزيرة لوشانا لامورجازي وزيرة الداخلية الإيطالية، إنه تمت إعادة حوالي 850 مهاجرا إلى أوطانهم منذ بداية العام الحالي، ووصفت ذلك بأنه "إنجاز تحقق جزئيا بفضل التحاور المستمر الناتج عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع السلطات في تونس، إحدى البلدان التي يأتي منها معظم المهاجرين، كما قالت الوزيرة انه في شهر ماي ستقوم بزيارة تونس من أجل مزيد تفعيل التشاور في سياسات الهجرة ".



وكانت الخارجية التونسية أعربت مساء الاربعاء الماضي، عن " استغرابها" من التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس نواب الشعب المنحل، مجدي الكرباعي، والتي قالت انه ادعى فيها أن تونس قد "أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا".

و
وأكدت وزارة الخارجية في بيان ان مثل تلك التصريحات "لا أساس لها من الصحة".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244899

Goldabdo  (Tunisia)  |Mercredi 20 Avril 2022 à 13h 07m |           
يعني ماشي في بالهم في أخر عمرنا باش نوليو نصدقو الخكومة التونسية.



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