بداية من 20 اوت مدينة جرجيس تحتضن تظاهرة اسبوع الطالب العالمي بمشاركة اكثر من 100 طالب من 22 دولة
تحتضن مدينة جرجيس انطلاقًا من يوم 20 أوت فعاليات أسبوع الطالب العالمي، في دورته الرابعة، بمشاركة أكثر من 100 طالب يمثلون 22 دولة، في تظاهرة باتت موعدًا دوليًا سنويًا منذ انطلاقها سنة 2019 ببادرة من جمعية المهندسين الشبان بجرجيس، وتركّز هذه الدورة على الاقتصاد الأخضر.
وتمثّل هذه التظاهرة، وفق ما صرّحت به مريم درين، رئيسة الجمعية، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بجرجيس، مناسبةً لتسليط الضوء على قضايا عالمية كبرى، حيث سبق وأن تناولت الدورة الماضية موضوع الاقتصاد الأزرق، فيما ناقشت دورات سابقة مواضيع الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك في إطار نشر الوعي وتحفيز الطلبة على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.
وأوضحت درين أن الهدف من أسبوع الطالب العالمي هو تعزيز التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي بين الطلبة، وتوفير فضاءات للحوار والتشبيك وتبادل المهارات والمعارف، من خلال ورشات عمل متخصصة وأنشطة ترفيهية وتكوينية.
كما يتضمّن البرنامج المزمع تنظيمه، محاضرات وزيارات ميدانية تعرف بالمخزون الثقافي والبيئي للمنطقة، إلى جانب فقرات تُعنى بالتقاليد، حيث يقدّم المشاركون عروضًا في اللباس والأكلات التقليدية لبلدانهم، ويشاركون في جولة استعراضية يرتدون خلالها أزيائهم التقليدية ويحملون أعلام دولهم، في لوحة تعبّر عن السلام والتنوع الثقافي.
ومن جانبه، أكّد عادل بروق امين مال الجمعية والمسؤول عن التظاهرة أن هذه التظاهرة تندرج ضمن أهداف الجمعية المتمثّلة في خلق فضاءات للتبادل المعرفي والثقافي بين الطلبة والمهندسين والخبراء، وتشجيع روح المبادرة والعمل الجماعي من أجل تنمية المجتمع المحلي وتعزيز ارتباط الشباب بسوق الشغل.
وبين ان تونس تعد البلد العربي والافريقي الوحيد الذي يحتضن اسبوع الطالب العالمي من بين دول اخرى في العالم تحتضن هذه التظاهرة العالمية التي انطلقت لاول مرة سنة 1995 برومانيا.
وأشار إلى أن الجمعية، التي تأسست سنة 2016، تستعد أيضًا لإطلاق مشروع "إيكو زيطا" الهادف إلى تحويل مدينة جرجيس إلى مدينة بيئية، وهو مشروع تعمل عليه الجمعية منذ سنة 2021.
