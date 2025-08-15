بداية من 20 اوت مدينة جرجيس تحتضن تظاهرة اسبوع الطالب العالمي بمشاركة اكثر من 100 طالب من 22 دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/Tunesien_Zarzis_2-640x411.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن مدينة جرجيس انطلاقًا من يوم 20 أوت فعاليات أسبوع الطالب العالمي، في دورته الرابعة، بمشاركة أكثر من 100 طالب يمثلون 22 دولة، في تظاهرة باتت موعدًا دوليًا سنويًا منذ انطلاقها سنة 2019 ببادرة من جمعية المهندسين الشبان بجرجيس، وتركّز هذه الدورة على الاقتصاد الأخضر.



وتمثّل هذه التظاهرة، وفق ما صرّحت به مريم درين، رئيسة الجمعية، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بجرجيس، مناسبةً لتسليط الضوء على قضايا عالمية كبرى، حيث سبق وأن تناولت الدورة الماضية موضوع الاقتصاد الأزرق، فيما ناقشت دورات سابقة مواضيع الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك في إطار نشر الوعي وتحفيز الطلبة على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.

