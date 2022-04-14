مجدي الكرباعي ينشر فيديو لعملية احتجاز عدد من التونسيين في مطار بلغراد

نشر النائب في البرلمان المنحل عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي فيديو على صفحته على الفايسبوك لعملية احتجاز قسري لعدد من التونسيين في مطار " بلغراد" في صربيا.
ووفق الفيديو تعرض الموقوفون لاعتداء بالعنف والاهانة .
يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أعربت مساء الاربعاء، عن " استغرابها" من التصريحات التي أدلى بها ، الثلاثاء، عضو مجلس نواب الشعب المنحل، مجدي الكرباعي، والتي قالت انه ادعى فيها أن تونس قد "أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا".
وأكدت وزارة الخارجية في بيان ان مثل تلك التصريحات "لا أساس لها من الصحة".
ونفت الوزارة نفيا قاطعا إبرام أي اتفاق للترحيل القسري للتونسيين مع أية دولة أوروبية مؤكدة أن حماية التونسيين بالخارج وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة تمثل "اولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول".
وكان الكرباعي قد قال، امس الثلاثاء، لإحدى الإذاعات الخاصة ، ان تونس أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا، تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في دول أوروبية.
واوضحت وزارة الخارجية، من جهة اخرى، أن إعادة قبول التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلدان الأجنبية " تتم وفقا القانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة وفي كنف احترام الكرامة البشرية وحقوق الانسان طبقا لما تنص عليه المعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة".
ووفق الفيديو تعرض الموقوفون لاعتداء بالعنف والاهانة .
يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أعربت مساء الاربعاء، عن " استغرابها" من التصريحات التي أدلى بها ، الثلاثاء، عضو مجلس نواب الشعب المنحل، مجدي الكرباعي، والتي قالت انه ادعى فيها أن تونس قد "أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا".
وأكدت وزارة الخارجية في بيان ان مثل تلك التصريحات "لا أساس لها من الصحة".
ونفت الوزارة نفيا قاطعا إبرام أي اتفاق للترحيل القسري للتونسيين مع أية دولة أوروبية مؤكدة أن حماية التونسيين بالخارج وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة تمثل "اولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول".
وكان الكرباعي قد قال، امس الثلاثاء، لإحدى الإذاعات الخاصة ، ان تونس أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا، تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في دول أوروبية.
واوضحت وزارة الخارجية، من جهة اخرى، أن إعادة قبول التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلدان الأجنبية " تتم وفقا القانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة وفي كنف احترام الكرامة البشرية وحقوق الانسان طبقا لما تنص عليه المعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة".
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