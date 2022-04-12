مجدي الكرباعي: تونس أبرمت تقريبا اتفاقيات مع كل الدول الاوروبية تسمح بالترحيل القسري للتونسيين واليوم ما دامك تونسي يتم وضعك في مركز حجز ثم ترحيلك‎‎

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كشف الثلاثاء 12 أفريل، النائب بالبرلمان المنحل مجدى الكرباعي أن تونس أبرمت تقريبا اتفاقيات مع كل الدول الاوروبية تسمح بالترحيل القسري للتونسيين.وأشار الكرباعي في تصريح لاذاعة Express FM الي ان ٱخر الخطوات التي تم اتخاذها في اتجاه المساس من حرية التنقل هو بيان وزارة الخارجية الذي أعلنت من خلاله منع وكالات الاسفار المتواجدة في تونس من اقتطاع التذاكر للحرفاء الراغبين في السفر باتجاه صربيا.وأضاف بأن السفر من تونس الي صربيا أصبح يستوجب ترخيصا من السلطات التونسية مجددا تأكيده على ان ذلك يمثل مسا صارخا بحرية التنقل.وأفاد بان التونسيين اصبحوا اليوم في صربيا او فرنسا وايطاليا يعانون نوعا من الوصم وهم مشتبه بهم بأنهم مهاجرون غير نظاميين وقال ،" هناك وصم "ما دام تونس جاي بش تحرق ... ويتم وضعك في مركز حجز ويتم ترحيلك".