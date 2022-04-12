مجدي الكرباعي: تونس أبرمت تقريبا اتفاقيات مع كل الدول الاوروبية تسمح بالترحيل القسري للتونسيين واليوم ما دامك تونسي يتم وضعك في مركز حجز ثم ترحيلك‎‎

الكرباعي- مواطن تونسي موقوف يوم الأحد في مطار ميلانو جاء على التونسية. تم منعه من دخول إيطاليا بالرغم لديه تأشيرة سياحية و هو من البارحة الى اليوم موجود في غرفة مغلقة و يعطوه يأكل مرتين في النهار ...

Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 10:57 قراءة: 0 د, 40 ث
      
كشف الثلاثاء 12 أفريل، النائب بالبرلمان المنحل مجدى الكرباعي أن تونس أبرمت تقريبا اتفاقيات مع كل الدول الاوروبية تسمح بالترحيل القسري للتونسيين.

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وأشار الكرباعي في تصريح لاذاعة Express FM الي ان ٱخر الخطوات التي تم اتخاذها في اتجاه المساس من حرية التنقل هو بيان وزارة الخارجية الذي أعلنت من خلاله منع وكالات الاسفار المتواجدة في تونس من اقتطاع التذاكر للحرفاء الراغبين في السفر باتجاه صربيا.

وأضاف بأن السفر من تونس الي صربيا أصبح يستوجب ترخيصا من السلطات التونسية مجددا تأكيده على ان ذلك يمثل مسا صارخا بحرية التنقل.
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وأفاد بان التونسيين اصبحوا اليوم في صربيا او فرنسا وايطاليا يعانون نوعا من الوصم وهم مشتبه بهم بأنهم مهاجرون غير نظاميين وقال ،" هناك وصم "ما دام تونس جاي بش تحرق ... ويتم وضعك في مركز حجز ويتم ترحيلك".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244411

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 12 Avril 2022 à 11h 47m |           
Le plus Etonnant et Désopilant c'est que ces auto-proclamés "responsables " en sont fiers comme s'ils ont fait une prouesse....

Alors que le probléme perdurerait tant que les problémes sociaux des jeunes ne sont pas résolus !



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