   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

حزب الوطد يعتبر أن مؤتمر اتحاد الشغل يكرّس الارتداد على الديمقراطية ويدعو الي احترام قاعدة التداول على تسيير المنظمة

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 22:27 قراءة: 0 د, 47 ث
قال الخميس 8 جويلية، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل يكرس الارتداد على العمل النقابي الديمقراطي وعلى الفصل 20 الذي يكرس مبدأ التداول على المسؤوليات.

وشدد الحزب على ضرورة توحيد الصفوف داخل المنظمة من أجل الدفاع عن الديمقراطية باحترام قواعد التسيير الديمقراطي واقرار التداول على تسيير مختلف هياكلها.


ويأتي بيان حزب الوطد على ضوء سعي القيادة الحالية للمنظمة الشغيلة الي تعديل الفصل 20 من القانون الاساسي للاتحاد للتمديد لنفسها على راس المنظمة.




وكان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل أقرّ تنقيحا على نظامه الأساسي ينص على التجديد النسبي على الأقل لثلث تركيبة المكتب التنفيذي والجامعات مع حصر الأمانة العامة بالمكتب التنفيذي لدورتين فقط، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ.

وأوضح حفيظ في تصريح اعلامي، مساء الخميس، أن التنقيح الجديد على النظام الاساسي يجيز لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يشمل التجديد على الأقل، ثلث الأعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات.

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