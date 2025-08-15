Babnet   Latest update 08:47 Tunis

بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين – فوز المغرب والكونغو الديمقراطية على أنغولا وزامبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ee38a4e30e1.14227819_hgmfkonejlqpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 08:29 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز منتخب الكونغو الديمقراطية للاعبين المحليين على نظيره الأنغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ضمن بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2024 المؤجلة إلى 2025).

سجل هدفي منتخب الكونغو الديمقراطية جيبت كيتامبالا بولا (د 58) وموكونزي كاتومبوي (د 70).



ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي بنتيجة 3-1.
سجل للمغرب: محمد حريمات (45+2)، أسامة لمليوي (67)، وصابر بوغرين (90+5)، فيما سجل هدف زامبيا الوحيد أندرو فيري (70).

ويتصدر المنتخب الكيني هذه المجموعة بـ 7 نقاط، متبوعًا بمنتخبي المغرب والكونغو الديمقراطية بـ 6 نقاط لكل منهما، ثم منتخب أنغولا بـ 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب زامبيا الترتيب بلا رصيد.

في الجولة الأخيرة المقررة يوم الأحد المقبل، يواجه المنتخب المغربي منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما يلاقي المنتخب الكيني نظيره الزامبي.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313369


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:10
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
34°-25
36°-24
34°-24
36°-26
  • Avoirs en devises
    24134,8

  • (14/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34879 DT        1$ =2,91891 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    