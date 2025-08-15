بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين – فوز المغرب والكونغو الديمقراطية على أنغولا وزامبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ee38a4e30e1.14227819_hgmfkonejlqpi.jpg width=100 align=left border=0>

فاز منتخب الكونغو الديمقراطية للاعبين المحليين على نظيره الأنغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ضمن بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2024 المؤجلة إلى 2025).



سجل هدفي منتخب الكونغو الديمقراطية جيبت كيتامبالا بولا (د 58) وموكونزي كاتومبوي (د 70).

