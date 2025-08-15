بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين – فوز المغرب والكونغو الديمقراطية على أنغولا وزامبيا
فاز منتخب الكونغو الديمقراطية للاعبين المحليين على نظيره الأنغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ضمن بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2024 المؤجلة إلى 2025).
سجل هدفي منتخب الكونغو الديمقراطية جيبت كيتامبالا بولا (د 58) وموكونزي كاتومبوي (د 70).
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي بنتيجة 3-1.
سجل للمغرب: محمد حريمات (45+2)، أسامة لمليوي (67)، وصابر بوغرين (90+5)، فيما سجل هدف زامبيا الوحيد أندرو فيري (70).
ويتصدر المنتخب الكيني هذه المجموعة بـ 7 نقاط، متبوعًا بمنتخبي المغرب والكونغو الديمقراطية بـ 6 نقاط لكل منهما، ثم منتخب أنغولا بـ 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب زامبيا الترتيب بلا رصيد.
في الجولة الأخيرة المقررة يوم الأحد المقبل، يواجه المنتخب المغربي منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما يلاقي المنتخب الكيني نظيره الزامبي.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.
