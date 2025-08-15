انخفاض نسبة البطالة في تونس إلى 15.3%

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6373a366719a20.48251089_pqkhfgjonimel.jpg width=100 align=left border=0>

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة اليوم، الجمعة 15 أوت 2025، تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة، بعد أن كانت في حدود 15.7% في الثلاثي الأول.



وسجّل عدد العاطلين عن العمل نحو 651 ألف شخص، بانخفاض يقارب 13 ألفاً مقارنة بالثلاثي السابق، في حين بلغ عدد السكان النشيطين حوالي 4.26 ملايين، بزيادة 26 ألفاً عن الثلاثي الأول، مع تراجع طفيف في نسبة النشاط إلى 46.2%.

