انخفاض نسبة البطالة في تونس إلى 15.3%

Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 13:56
      
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة اليوم، الجمعة 15 أوت 2025، تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة، بعد أن كانت في حدود 15.7% في الثلاثي الأول.

وسجّل عدد العاطلين عن العمل نحو 651 ألف شخص، بانخفاض يقارب 13 ألفاً مقارنة بالثلاثي السابق، في حين بلغ عدد السكان النشيطين حوالي 4.26 ملايين، بزيادة 26 ألفاً عن الثلاثي الأول، مع تراجع طفيف في نسبة النشاط إلى 46.2%.



تفاوت بين الجنسين وارتفاع بين أصحاب الشهادات العليا

انخفضت بطالة الذكور إلى 12.6% (مقابل 13.6%)، بينما ارتفعت بطالة الإناث إلى 21% (مقابل 20.3%). كما ارتفعت البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى 24% (مقابل 23.5%)، لتبلغ 14.2% لدى الذكور و31.3% لدى الإناث.

توزيع المشتغلين حسب القطاعات

ارتفع عدد المشتغلين في تونس إلى حوالي 3.61 ملايين، 70% منهم ذكور و30% إناث. ويستحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من التشغيل بنسبة 53%، يليه قطاع الصناعات المعملية بـ 20%، ثم الصناعات غير المعملية بـ 13%، وأخيراً قطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 14%.



