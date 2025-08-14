غزة: أكثر من 200 وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 235 وفاة، بينهم 106 أطفال، نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار.



ووفق البيان، هناك:



(أقل من سنة) يعانون من سوء تغذية يهدد حياتهم.(أقل من 5 سنوات) يواجهون نقصاً غذائياً يهدد حياتهم مباشرة.(أقل من 18 عاماً) يعيشون حالة انعدام أمن غذائي حاد.وفي سياق متصل، أكدتتسجيلخلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، لترتفع الحصيلة إلى، بينهممن جانبه، أفادبأن قوات الاحتلال كثّفت استهدافها لمناطق الزيتون والشجاعية والتفاح، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الجرحى، مع منع دخول سيارات الإسعاف ومحاصرة مئات المواطنين، إضافة إلى عرقلة إدخال كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.