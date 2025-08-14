غزة: أكثر من 200 وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية
أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 235 وفاة، بينهم 106 أطفال، نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار.
ووفق البيان، هناك:
* 40 ألف رضيع (أقل من سنة) يعانون من سوء تغذية يهدد حياتهم.
* 250 ألف طفل (أقل من 5 سنوات) يواجهون نقصاً غذائياً يهدد حياتهم مباشرة.
* 1.2 مليون طفل (أقل من 18 عاماً) يعيشون حالة انعدام أمن غذائي حاد.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة في غزة تسجيل 4 حالات وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، لترتفع الحصيلة إلى 239 وفاة، بينهم 106 أطفال.
من جانبه، أفاد مدير الإغاثة الطبية في غزة بأن قوات الاحتلال كثّفت استهدافها لمناطق الزيتون والشجاعية والتفاح، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الجرحى، مع منع دخول سيارات الإسعاف ومحاصرة مئات المواطنين، إضافة إلى عرقلة إدخال كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
