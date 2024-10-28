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حفل الكرة الذهبية.. ريال مدريد يتوج بجائزة أفضل فريق كرة قدم فى العالم 2024

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 22:00 قراءة: 0 د, 39 ث
      
حقق ريال مدريد مساء اليوم الاثنين جائزة أفضل فريق في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة ''فرانس فوتبول'' بالعاصمة الفرنسية باريس.
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وتوج النادي الملكي بلقب دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي 2023-2024 كما حقق بطولة الدوري الاسباني.

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يشار إلى أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية اليوم الإثنين بسبب تأكدهم من عدم حصولهم على أي من الجوائز وعلى رأسها أفضل لاعب في العالم.



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