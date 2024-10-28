ريال مدريد يلغي سفره لباريس إثر علمه بعدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية

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قرر ريال مديريد الاسباني في اللحظة الأخيرة عدم حضور وفده لحفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقرر اليوم الاثنين في باريس، بعدما علم أن مهاجمه فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة.



وبعد سلسلة من العروض القوية التي ساعدت ريال مدريد على الفوز بلقبي رابطة أبطال أوروبا والبطولة الإسبانية في الموسم الماضي، بدا فينيسيوس (24 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز للمرة الأولى بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، متقدما على رودري (28 عاما) لاعب وسط إسبانيا ومانشستر سيتي، والإنقليزي الدولي جود بلينغهام لاعب ريال مدريد.

ولعب رودري، الذي وصفه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه "أفضل لاعب وسط في العالم"، دورا محوريا في مساعدة سيتي على الفوز بلقب البطولة الإنقليزية الممتازة للمرة الرابعة على التوالي، كما اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعد مساعدة إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.



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وجرى اختيار بلينغهام (21 عاما) كأفضل لاعب في البطولة الإسبانية بعد أن سجل 19 هدفا، وهو أفضل رقم في مسيرته في موسم أول رائع مع الفريق، كما ساعد إنقلترا في الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا 2024.

وتُمنح الجوائز بناء على تصويت لجنة من الصحفيين من الدول التي تحتل أول 100 مركز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

