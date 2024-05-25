قيس سعيد: لم يقع تتبّع أي شخص من أجل رأي ونحن نرفض رفضا قاطعا أن يُزج بأحد في السجن من أجل فكرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66514c31700a56.43405946_lmqnjehkigpof.jpg width=100 align=left border=0>

قال الجمعة 25 ماي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إن "أهم شيء في حياة كل دولة وكل مجتمع هو العدل وأنه لا قوام لاي دولة الا بالعدل وبقضاء عادل وهذا ما نعمل من أجله".



واعتبر خلال استقباله لوزيرة العدل بأن "هناك حملات من جهات متعددة ، جهات دأبت على الارتماء في احضان الدوائر الاستعمارية تريد أن تشوه هذا المسار وهذه الحركة من اجل تحرير الوطن من الادران التي علقت بها على مر عقود".





...



وتحدث في هذا السياق عن الجدل بخصوص المرسوم 54 وقال "يتحدثون كل يوم على المرسوم 54 وعن الفصل 24 منه، اريد ان اوضح لكل التونسيين، نرفض المساس من اي كان من أجل فكرة هو حر في اختياره حر في التعبير".



واستدرك قائلا " لكن هناك اشخاص ليس لهم حرية التفكير فكيف يمكن ان تكون لهم حرية التعبير هم امتداد لهذه الدوائر الاستعمارية".



وأكد رئيس الجمهورية أنه لم يقع تتبع أي شخص من أجل رأي وأضاف قائلا " نرفض رفضا قاطع أن ان يزج بأحد في السجن من اجل فكره وهذا مضمون في الدستور".

وتحدث في هذا السياق عن الجدل بخصوص المرسوم 54 وقال "يتحدثون كل يوم على المرسوم 54 وعن الفصل 24 منه، اريد ان اوضح لكل التونسيين، نرفض المساس من اي كان من أجل فكرة هو حر في اختياره حر في التعبير".واستدرك قائلا " لكن هناك اشخاص ليس لهم حرية التفكير فكيف يمكن ان تكون لهم حرية التعبير هم امتداد لهذه الدوائر الاستعمارية".وأكد رئيس الجمهورية أنه لم يقع تتبع أي شخص من أجل رأي وأضاف قائلا " نرفض رفضا قاطع أن ان يزج بأحد في السجن من اجل فكره وهذا مضمون في الدستور".