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الجزائر توقع عقدا لتعزيز إنتاج أكبر حقل في القارة الإفريقية

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 07:32 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وقعت شركة "سوناطراك" عقدا مع كونسورتيوم يضم شركتين أمريكية وإيطالية لبناء منشآت لتعزيز الإنتاج في حقل الغاز "حاسي الرمل"، الذي يعد أكبر حقل للغاز في الجزائر والقارة الإفريقية.

وأفادت الشركة الجزائرية، في بيان نشرته أمس الخميس، بأنها وقعت عقدا مع "مير تكنيمونت" الإيطالية و"بيكر هيوز" الأمريكية لإنشاء 3 محطات معالجة للغاز بحقل "حاسي الرمل".

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وتهدف الخطوة لعدم استنزاف احتياطيات الحقل والحفاظ على إنتاج الغاز عند مستوى 188 مليون متر مكعب يوميا، وتلبية احتياجات السوق المحلية واحترام التزامات "سوناطراك" التجارية الدولية.

ويتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل وتتراوح مراحل تنفيذه بين 33 و39 شهرا، ومن المخطط إطلاق المرحلة الأخيرة في أبريل 2027.


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