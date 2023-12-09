بية المقراني وصوفي غربال تتاهلان الى الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب 2024

تاهلت الرياضيتان التونسيتان في اختصاص التزلج بية المقراني وصوفي غربال الى الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب غانغوان 2024 بعد ان خاضتا بمدينة اينسبروك النمساوية اخر سباق في مسارتصفيات التاهل وذلك حسب ما افاد به مصدر من اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية.

ويذكر ان بية المقراني وصوفي غربال ستسجلان حضور الفتاة التونسية لاول مرة في تاريخ الألعاب الاولمبية للشباب .



وكان المتزلج التونسي الشاب جوناتان الوريمي ضمن بدوره للمشاركة في الاولمبياد الشتوي للشباب بكوريا الجنوبية بما يرفع عدد المشاركين التونسيين في " العاب غانغوان 2024" الى ثلاثة رياضيين.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار